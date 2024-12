Pedro Novaes abre álbum de fotos dos bastidores de Garota do Momento

Pedro Novaes exibiu foto dos bastidores das gravações de Garota do Momento; ele é o intérprete de Beto na novela das seis da Globo

Pedro Novaes, intérprete de Beto na novela das seis da Globo, Garota do Momento, compartilhou nesta sexta-feira, 20, uma sequência de fotos em suas redes sociais. Os registros mostram os bastidores das gravações, trazendo um pouco do clima descontraído e do trabalho nos sets de filmagem.

Na legenda da publicação, o ator, que é filho de Marcello Novaes e Letícia Spiller, usou a hashtag oficial da novela, "#garotadomomento". Nos comentários, os seguidores do galã se derreteram e não pouparam elogios: "Beto e o seu penteado divo", afirmou uma seguidora nos comentários, "Muito talentoso! Parabéns!", elogiou outra, "Olha ele, nosso galã", disse uma terceira.

Veja os cliques dos bastidores da novela:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pedro Novaes (@pedropnovaes)

Galã da Globo, Pedro Novaes revela se já viveu paixão à primeira vista

Apesar de não acompanhar muito as redes sociais, Pedro Novaes (28) não esconde a alegria em ver o sucesso que Garota do Momentotem feito desde sua estreia. Novo galã das noites da Globo, o ator se tornou assunto recentemente ao surgir com a namorada, a jornalista Eduarda Vilar (25), e tem arrancado declarações de fãs ao interpretar o romântico Beto na trama.

Na história de Alessandra Poggi (50), Beto se apaixona à primeira vista por Beatriz (Duda Santos). Porém, Pedro Novaes revela que, diferente da trajetória de seu personagem, nunca viveu uma paixão tão repentina. "Nunca me apaixonei à primeira vista, acho que tem um desejo e curiosidade de início."

"Mas, a paixão está ligada ao conhecimento, você se apaixona por conhecer a pessoa. Pode haver uma ligação a primeira vista, que é o que o Beto vive, mas ele se apaixona porque ele começa a conhecê-la, entender como ela é e pensa", completa, em conversa com a imprensa da qual a CARAS Brasil participou.