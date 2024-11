Pedro Novaes faz rara aparição com a namorada em restaurante no RJ

Galã da novela 'Garota do Momento', Pedro Novaes foi fotografado acompanhado da namorada, a jornalista Eduarda Vilar, no Rio de Janeiro

Nesta segunda-feira, 25, o ator Pedro Novaes, que vive o mocinho Beto na novela das 6 da Globo, Garota do Momento, foi clicado deixando um restaurante na Gávea no Rio de Janeiro acompanhado da namorada, Eduarda Vilar. O ator, que é filho de Letícia Spiller e Marcello Novaes, vive um relacionamento com a jornalista desde 2021.

O flagra ocorreu após os dois aproveitarem um jantar juntos. As imagens mostram a dupla caminhando pelas ruas cariocas. Confira:

Pedro Novaes foi clicado com a namorada ao deixar um restaurante na Gávea no Rio de Janeiro - Foto: Thiago Martins / AgNews

Pedro Novaes foi clicado com a namorada ao deixar um restaurante na Gávea no Rio de Janeiro - Foto: Thiago Martins / AgNews

Pedro Novaes foi clicado com a namorada ao deixar um restaurante na Gávea no Rio de Janeiro - Foto: Thiago Martins / AgNews

Em 2023, Pedro falou sobre o romance com Vilar e deu detalhes sobre o relacionamento: "A gente não é casado, mas tem parceria. Estamos nos curtindo, nos amando, caindo no mundo", afirmou sobre o namoro em entrevista à Quem.

Pedro Novaes ainda disse que os pais, o ex-casal Leticia Spiller e Marcello Novaes, são uma inspiração para sua vida. Separada há mais de 20 anos, a dupla é um exemplo de civilidade. Os dois, inclusive, cultivam uma amizade até hoje. "Dentro da minha família tem união, a gente procura muito o respeito nas nossas interações, em prol da relação um com o outro", discorreu.

Em junho, no Dia dos Namorados, Pedro admitiu que planejava celebrar a data com uma experiência gastronômica e ainda comentou sobre a influência da namorada em seu estilo."Tem um jantar de um amigo nosso que ele faz e chama Jantar Fofo. É uma experiência, não só o jantar, é uma experiência inteira de vários tempos. Ele sempre faz e, desta vez, será um especial de Dia dos Namorados", detalhou.

Além de contar com a companhia de amigos na celebração, Novaes destaca a importância de ter o momento a sós para estender as comemorações dos apaixonados. "São nossos amigos desde criança que a gente vai prestigiar e vamos curtir depois só nós dois, porque tem que ter...", disse divertindo-se.