Garota do Momento: Maristela seduz personagem inesperado. Saiba quem!

Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, da Globo, Maristela vai viver um affair com um personagem inesperado. Saiba como será

Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, da Globo, Maristela (Lilia Cabral) vai viver um affair inesperado. A vilã se entregará à paixão com um jovem rapaz que se mostrou ser tão vilão quanto ela.

Nas cenas, de acordo com a colunista Carla Bittencourt, do Portal Leo Dias, Maristela vai seduzir Basílio (Cauê Campos). Os dois se tornaram cúmplices na tentativa de afastar Beatriz (Duda Santos) da família rica. Agora, ela mostrará que tem interesses românticos com o rapaz.

Maristela fica feliz ao ganhar uma aposta em uma corrida de cavalos e sai para comemorar. No caminho, ela vai seduzir o motorista. Ela o leva para fazer compras em uma loja de luxo e ele fica feliz da vida.

Logo depois, os dois aparecem em um mirante e ela o puxará para o banco de trás do carro. Lá, eles vão ter um momento quente a dois.

Confira o resumo da novela Garota do Momento para o período de 10 a 14 de novembro:

Capítulo 31 - Terça-feira, 10 de novembro

Beatriz afirma a Basílio que quer distância de Clarice. Edu flagra Nelson com Heloísa, e exige que o pai pare de maltratar Anita em troca de guardar seu segredo. Mauro é rude com Celeste, e Eugênia percebe. Beatriz planeja dar aulas para crianças no Clube Gente Fina. Durante uma ligação misteriosa, Zélia revela que descobriu mais um segredo de Maristela e Juliano. Maristela seduz Basílio. Guto sofre com suas dúvidas sobre Eugênia. Beatriz avisa a Clarice que deixará a Magnifique. Iolanda alerta Ulisses sobre as intenções de Ana Maria. Ronaldo copia as anotações de Beto para a campanha da Perfumaria Carioca. A fim de se reaproximar de Beto, Bia pede para estagiar na agência de Raimundo.

Capítulo 32 - Quarta-feira, 11 de novembro

Raimundo permite que Bia seja estagiária na agência. Iolanda exige que Ulisses se afaste de Ana Maria. Beatriz visita Carmem e conta a avó sobre Zélia e Clarice. Eugênia e Alfredo apoiam Jacira, que se prepara para se apresentar no concurso do programa do patrão. Maristela ignora Basílio. Clarice se angustia ao lembrar de uma canção de ninar. Mauro é agressivo com Celeste ao vê-la conversando com Topete. Ronaldo estranha o comportamento de Celeste. Zélia descobre o nome original de Clarice. Ronaldo é humilhado durante a reunião com Juliano. Beto apresenta sua ideia para a campanha, e Beatriz se emociona.

Capítulo 33 - Quinta-feira, 12 de novembro

Todos comemoram o acerto da campanha, exceto Bia. Beto tenta se aproximar de Beatriz, que afirma que nada mudou entre eles. Raimundo repreende a atitude de Ronaldo e o afasta da conta da Perfumaria Carioca. Bia não gosta de ser estagiária de Ronaldo. Zélia garante a seu cúmplice misterioso que descobrirá todo o passado de Clarice. Mauro pede perdão a Celeste, e Vera e Sebastião se preocupam com a menina. Alguém invade o camarim de Alfredo. Nelson é ameaçado. Lígia aconselha Ronaldo. Marlene produz uma receita de sabão para a Perfumaria Carioca. Bia anuncia que é a nova estagiária de Beto na agência. Zélia procura uma antiga secretária da perfumaria.

Capítulo 34 - Sexta-feira, 13 de novembro

Zélia investiga sobre o passado de Juliano. Beto inicia a sessão de fotos com Beatriz para a campanha. Marlene apresenta para Juliano a sua criação para o novo sabonete da empresa. Juliano aprova o sabonete criado por Marlene. Zélia descobre o nome de Valéria em antigos papéis de Juliano. Beto afirma a Bia que não reatará o namoro com ela. Jacira teme estar sendo sabotada no concurso. Teresa e Eugênia veem Coralina comentando sobre o concurso e constatam o sucesso do programa. Clarice procura Beatriz. Valdete invade o camarim de Alfredo. Nelson é agredido pelo agiota. Bia sabota as fotos de Beto.

Capítulo 35 - Sábado, 14 de novembro

Bia destrói as fotos tiradas por Beto para a campanha. Edu defende Nelson do agiota e promete ajudar o pai. Vera se incomoda com o controle de Mauro sobre Celeste e alerta Lígia. Clarice desabafa com Teresa sobre sua preocupação com Beatriz. Maristela e Basílio ficam juntos mais uma vez. Beto se desespera ao descobrir o estado de suas fotos. Celeste expulsa Lígia de sua casa. Jacira sofre com seu desempenho no concurso, e Eugênia promete ajuda-la. Juliano diz que Beatriz deve alisar o cabelo.

