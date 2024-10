Palomma Duarte critica machismo estrutural: 'Anos-luz de ser encerrado'

A CARAS Brasil marcou presença na coletiva de imprensa de 'Garota do Momento'; Palomma Duarte falou de sua personagem e refletiu sobre machismo estrutural

Depois do sucesso em Pedaço de Mim, a atriz Palomma Duarte(47) se prepara para mais um projeto na carreira com Garota do Momento, próxima novela das seis da Globo. A CARAS Brasil marcou presença na coletiva de imprensa do lançamento da nova trama e conversou com a artista, que adiantou o enredo de sua personagem e criticou machismo na sociedade.

Na próxima novela da Globo, Palomma Duarte será responsável por dar vida a Lígia, uma personagem que tem o sonho de ser cantora e, para isso, não hesitou em deixar a família quando os filhos ainda eram pequenos: Beto (Pedro Novaes), Ronaldo (João Vitor Silva), e Celeste (Debora Ozório). Cansada das obrigações da época, saiu de casa sem olhar para trás.

Palomma Duarte reforça que sua personagem tem muita paixão pelos filhos, mas vai em busca do seu sonho. A atriz também analisa que o enredo de Lígia levanta discussões sobre a maternidade e o papel da mulher na sociedade da década de 1950 e também nos dias atuais.

"A Ligia é mãe que tem muito amor, ela está se afogando dentro desse afeto, mas ela não tem o talento. São coisas diferentes. Às vezes, tem mãe que não quer mesmo [saber da maternidade], que não desenvolve nenhum afeto, não é o caso da Lígia. Ela tem muito amor pelos filhos, mas falta a ela uma habilidade cotidiana para a vida no lar, não só para maternidade, é uma coisa que vai além", confessa.

"Lígia é uma mulher que não se enquadra dentro do tempo que ela nasceu, ela não tem talento para vida doméstica, para ser esposa, para ser aquela figura onde aquela sociedade, naquele momento, conseguia enxergar o lugar permitido da mulher. Eu acho que isso abre uma discussão que é sempre muito importante, principalmente nos dias de hoje, apesar da gente ter andado algumas décadas, a gente ainda vive em uma sociedade profundamente machista, o machismo estrutural ainda está anos-luz de ser encerrado", complementa.

OUTRO LADO DA MOEDA

Fora da teledramaturgia, Palomma Duarte menciona que é bastante ligada nos filhos e tem uma relação muito forte com a maternidade. Na carreira, ela declara que sempre desempenhou personagens que também tinham a mesma visão sobre o assunto, mas agora, com Lígia, tem a oportunidade de explorar outro lado na atuação.

"E a maternidade sempre foi um traço muito forte em mim, eu sou mãe de três e, até esse meu momento de carreira, eu sempre fiz mães sempre muito presentes ou quando não presentes sempre na luta para recuperar o filho. Essa é a minha primeira oportunidade de dar voz a um outro lado da moeda, a mãe que não tem essa habilidade, né?", finaliza.

