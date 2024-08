Felipe Abib, de Pedaço de Mim, mora no Havaí e trabalha como garçom: ‘Sou um assalariado’

Em entrevista à CARAS Brasil, Felipe Abib, o Oscar de Pedaço de Mim, conta que trabalha de garçom no Havaí, onde mora com a esposa e a filha de 6 anos

Intérprete de Oscar em Pedaço de Mim, série da Netflix que alcançou sucesso global, Felipe Abib (41) mora no Havaí, nos Estados Unidos, com a mulher e a filha de 6 anos. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator revela outra curiosidade: trabalha como garçom em dois estabelecimentos na ilha paradisíaca, considerada um local mítico, de muitos encantos naturais. “Sou um assalariado”, diz.

Felipe foi para o Havaí apenas para descansar e estudar inglês, mas acabou se encantando pela ilha e fincou raízes. “Fiquei dois meses aqui. A minha ideia era descansar, passar férias (...) Foi quando conheci a minha esposa. A gente foi seguindo essa trajetória juntos. E agora, a gente tem uma filha de seis anos. Vou ficando por aqui”, conta.

Quando não trabalha como ator, ele se vira como pode para poder ajudar no sustento da família. “Trabalho aqui também, não fico esperando ser ator no Brasil ou onde for. Tenho que trabalhar, tenho família e tudo. E aí, trabalho aqui também, pelo turismo. E aí é assim que vive aqui, né? Você mora numa ilha paradisíaca, muito legal. Você mora dez minutos de uma praia que tem tartarugas lindas que dormem e focas que repousam depois de uma viagem gigante pelo oceano. É bonito, sabe?”, fala.

“Agora vou levar a minha filha numa trilha que tem cachoeira (...) É uma boa manobra pro mundo online, sabe? A ilha do Havaí é um lugar onde as pessoas usam menos telefone. Por um lado, isso é bom, sabe? Adoro a conexão com o mundo, adoro estar aparecendo para todo o Brasil, mas gosto também dessa possibilidade de segurá-la ela um pouco do telefone”, emenda Felipe.

O ator revela que faz trabalhos como garçom na ilha, e ainda detalha sua rotina. “Passeio muito com minha filha. Trabalho em dois jobs de garçom. De manhã num restaurante, no café da manhã de um resort. E a noite, em um italiano. Estou praticamente com 12 horas por dia de trabalho. Então aqui, sou um assalariado, trabalho todo dia, com orgulho, e é isso. Moro num lugar muito lindo e maravilhoso, mas tenho que pagar minhas contas. Também adoro jogar bola, faço crossfit e muita trilha, vou pra muita praia, cachoeira. Eu amo o mar. E amo minha filha, sou louco por ela. Ontem a gente passou o dia inteiro juntos, brincando”, ressalta.

O artista, que é carioca, também comenta que não vê a hora de voltar para o Brasil. “Estou morrendo de saudade de uma roda de samba, de um pagode. Um dia, estava falando aqui com um amigo de Tijuana, no México, que ama pagode. Ele adora quando eu coloco (pra tocar) Lua vai iluminar os pensamentos dela (música A Lua Vai, do grupo Katinguelê). Eu boto em Inaraí, do Katinguelê. Tudo que ele mais ama é Katinguelê (risos). Todo dia, tenho que botar Katinguelê (risos). Não vejo a hora de ir para uma feira na Glória, um pagode na Glória, morrendo de saudade”, finaliza.