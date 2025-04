Vale Tudo: Maria de Fátima é humilhada, expulsa de casa e surpreendida por Raquel

Nos próximos capítulos da novela Vale Tudo, que está em exibição na Globo, Maria de Fátima (Bella Campos) é humilhada e expulsa de casa

O tempo promete fechar para Maria de Fátima (Bella Campos) na novela Vale Tudo, que está em exibição na Globo. Nos próximos capítulos, a interesseira é expulsa do apartamento em que está hospedada na zona sul do Rio de Janeiro e Raquel (Taís Araujo) fica assustada ao ver a filha com suas malas no meio da rua.

Após humilhar a mãe e pedir que ela não a procure, Maria de Fátima volta para o apartamento onde está morando, mas é surpreendida. Ela dá de cara com Bernardo (Manoel Madeira), que é o proprietário do imóvel em que ela estava hospedada com César (Cauã Reymond) e Franklin (Samuel Melo).

Irritado, o homem exige que ela e Franklin se retirem imediatamente, alegando que não emprestou o local a César para que ele o transformasse numa pensão. “Ah, mas vai ter que esperar mais um pouquinho. Eu preciso organizar minhas coisas!”, retruca Fátima.

“Está maluca de falar assim comigo, garota?”, devolve Bernardo. “Essa casa é minha e você vai sair agora!”, exige em seguida. Indignado com a ousadia da jovem, o milionário decide expulsá-la pessoalmente do luxuoso edifício, mesmo com as malas ainda abertas.

“Isso é um absurdo!”, grita ela. “Cuidado, minhas roupas!”, pede. “E se aparecer aqui de novo, eu chamo a polícia!”, ameaça o ricaço, entrando de volta no prédio. Humilhada, Fátima junta seus pertences enquanto pedestres passam pela calçada.

De repente, um carro para diante dela. Raquel desce do veículo, visivelmente abalada ao ver a jovem naquela situação. “Minha filha!”, se assusta ela.

E por falar em Vale Tudo, Rubinho (Julio Andrade) vai morrer de forma trágica. Ele sofrerá uma grande decepção com a filha, Maria de Fátima (Bella Campos), o que vai desencadear sua morte precoce. Veja como será!

Leia também: Bella Campos comenta sobre trabalho em Vale Tudo e relembra momento difícil

Veja uma cena recente de Vale Tudo: