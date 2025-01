Nicole Bahls revela madrinha famosa em estreia nas novelas: 'Muito feliz'

Nicole Bahls estreia nas novelas em Beleza Fatal, a primeira trama da Max

Nicole Bahls (39) estreia nas novelas em Beleza Fatal, a primeira trama da Max voltada para o mercado internacional. Intérprete de uma personagem que busca por uma beleza perfeita, a influenciadora digital contou com um empurrãozinho de Camila Pitanga (47) para debutar na dramaturgia.

A dona do papel de Lola, a grande vilã da história escrita por Raphael Montes (34), foi a responsável por fazer o convite à ex-panicat. Em entrevista coletiva, com participação da CARAS Brasil, a atriz conta que está animada com a nova profissão.

"A novela é a minha primeira participação. Fiquei muito feliz, foi o convite feito pela Camila Pitanga. A gente fez algumas reuniões e eu amei. Eu acho que tem muito a ver com a minha vida, no momento que eu vivo", conta a estrela.

Nicole se inspirou na sua realidade artística para viver a personagem. Adepta de procedimentos estéticos, a influenciadora se assume vaidosa e responsável, o oposto do seu papel na novela que estreou no streaming na segunda-feira, 27.

"É o meu dia a dia essa busca por beleza, de gostar de se maquiar. Eu acho que eu tenho, com certeza, um pouquinho de Lola dentro de mim. [Mas falando em plásticas], uma loucura? Ai, meu Deus. Não sei, eu acho que eu não me arrependo, não. Ainda não encontrei a loucura. Ainda não deu errado", afirma.

Beleza Fatal conta com 40 capítulos que serão disponibilizados em blocos semanais na plataforma de streaming Max. Com direção da ex-Globo Maria de Médicis, a novela é a primeira produção da empresa voltada para o mercado internacional, especialmente o latino, com a proposta de trazer um novo formato e maneiras de se consumir produtos da dramaturgia.

VEJA CHAMADA DE BELEZA FATAL COM CAMILA PITANGA:

