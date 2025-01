Juliana Silveira resgata Floribella e transita por diferentes públicos: 'Propósito da minha alma'

Juliana Silveira revive Floribella e fala sobre a oportunidade de poder trabalhar com diferentes públicos em entrevista à CARAS Brasil

Juliana Silveira (44) resgatou Maria Flor Miranda, sua icônica personagem da novela Floribella (2005), em shows com ingressos esgotados neste final de semana, em São Paulo. A atriz recebeu Roger Gobeth (51), intérprete de Frederico Fritzenwalden, e outros convidados especiais em uma noite marcada por nostalgia.

Em entrevista à CARAS Brasil, a intérprete, que seguiu meses em um ritmo intenso de preparação para a turnê, fala sobre as diferentes formas de se consumir conteúdo com a chegada das plataformas de streaming e o avanço das redes sociais, o que a permitiu retomar com a personagem em uma temporada.

"Lá atrás eu recebi um convite pra fazer uma personagem que tinha uma postura que eu não consegui aceitar, porque estava com a minha imagem atrelada ao público infantil e a personagem Flor. Mas aí eu tô com 45 anos, e depois de muita terapia também, e eu tô fazendo uma série que fala sobre violência doméstica, e uma personagem que é super forte, é um caso real baseada em fatos reais", conta ela, no ar em Estranho Amor, série disponível no Prime Video.

"Mas assim, o que antes existia é só TV aberta, todo mundo assistia, tinha muita força aqui, você faz sucesso. Aquela imagem que ficava muito forte na cabeça das pessoas com tudo. Acho que hoje, quem assiste a série, por exemplo, de Estranho Amor, vê como um filme de uma outra temática, não vem entre um show e vice-versa. Eu acho que dá pra gente fazer tudo, e uma coisa não atrapalha mais a outra, eu acho, nesse sentido", opina.

A atriz quer seguir fazendo shows como Floribella, algo pedido pelo público saudosista da novela e sua personagem. Ao mesmo tempo em que se dedica aos palcos, a estrela tem feito testes para o cinema e não descarta um papel. A ideia é conciliar.

"Existe uma linha pra gente seguir: 'Ah, agora eu vou trabalhar só com o público infantil e fazer só o show'. Eu vou fazer um teste agora pro cinema, se eu passar, eu vou fechar, vou gravar em julho e em julho e ao mesmo tempo, no final de semana, eu vou estar fazendo show. Então é uma coisa que não me atrapalha mais graças às redes sociais. É um propósito da minha alma", conclui.