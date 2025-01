Maria de Médicis promete Beleza Fatal eletrizante: 'Texto cheio de reviravoltas'

Diretora de Beleza Fatal, Maria de Médicis revela que novela será marcada por reviravoltas

Maria de Medicis está realizada com Beleza Fatal, a primeira novela da Max. Em coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira, 21, em São Paulo, com participação da CARAS Brasil, a diretora geral da trama promete uma história eletrizante.

Com estreia marcada para 27 de janeiro, a aposta do serviço de streaming vai misturar todos os elementos de um novelão. De acordo com a profissional, a história é ágil e apresenta uma série de reviravoltas a cada capítulo, o que significa um prato cheio para quem é noveleiro.

"Eu estou aqui, muito nervosinha. E a primeira coisa que eu tenho que dizer é que é muito fácil trabalhar com textos atuais, porque é um texto absolutamente brilhante. Quando eu recebi a Sinopse e os episódios, eu li sem parar. É uma delícia de texto, um texto cheio de reviravoltas, e um texto com essa carinha de Raphael que vocês conhecem", diz ela.

Raphael Montes (34) é o autor de Beleza Fatal, o mesmo que criou Bom Dia, Verônica, da Netflix. Medicis faz questão de evidenciar toda a equipe da novela, bem como o elenco estelar que conta com Camila Pitanga (47), Giovanna Antonelli (48), Camila Queiroz (31), Marcelo Serrado (57) e Vanessa Giácomo (41).

"É muito importante dizer que além desse elenco esplendoroso que temos aqui e outros que não estão aqui, a gente teve uma equipe extraordinária. E uma equipe em que a gente tinha um pouco de uma equipe de mercado com uma equipe que já tinha feito novela. Achar esse novo jeito de fazer foi um grande desafio porque não é uma novela de TV aberta, não é uma série, é a nossa novela", diz.

"Tem uma qualidade extraordinária. E eu tô nervosa, mas, enfim, eu acho que a novela é um dos maiores produtos de exportação do Brasil. É um produto que o brasileiro ama, que o brasileiro se envolve, que envolve toda a família, e eu acho que é isso que a Max quis trazer. Esse grande produto do brasileiro para os brasileiros. Eu tô muito feliz com esse projeto, é, pra mim, um dos momentos mais felizes da minha carreira, e tô torcendo pra vocês todos amarem", finaliza a diretora.

ASSISTA AO TEASER DE BELEZA FATAL:

