Nicolas Prattes muda visual para viver nova fase de Rudá em Mania de você

Intérprete de Rudá em Mania de Você, novela das 21h da Globo, o ator Nicolas Prattes mudou o visual para uma nova fase de seu personagem

O ator Nicolas Prattes está de visual novo! Intérprete de Rudá em Mania de Você, novela exibida na faixa das 21h da Globo, o artista cortou o cabelo para marcar uma nova fase de seu personagem. Nos próximos capítulos da trama, Rudá muda a aparência com o objetivo de despistar a polícia e Mavi (Chay Suede), seu maior rival.

De acordo com informações da coluna Play, do jornal O Globo, as cenas do ator com o cabelo diferente devem ir ao ar a partir da próxima segunda-feira, 25. Ainda esta semana, Rudá reencontra Viola (Gabz). E os dois se unem contra Mavi com o objetivo de acabar de vez ocom o rival.

Em setembro, Nicolas Prattes usou suas redes sociais para contar que se machucou de verdade durante as gravações de uma cena da novela. Com sangue cenográfico nas mãos, ele mostrou uma ferida na testa. "Coronhada acabou que foi de verdade. Daqui a pouquinho tem", escreveu ele em um carrossel de imagens compartilhadas no feed do Instagram.

Sabrina Sato mostra dia especial ao lado de Nicolas Prattes e família

A apresentadora Sabrina Satocurtiu o fim de semana em ótima companhia! Ao lado do noivo, o ator Nicolas Prattes, e da família, a famosa viajou para um hotel fazenda no interior de São Paulo e aproveitou para renovar as energias.

Na noite de domingo, 17, Sabrina usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores alguns registros especiais dos últimos dois dias. Além de curtir a folga com muita diversão, a família também celebrou o aniversário de Omar Rahal, pai da apresentadora.

Em seu Instagram oficial, Sabrina Sato dividiu fotos e vídeos dos dias marcantes. "Esse final de semana foi de muito amor e comemoração do aniversário do meu super pai", escreveu ela na legenda da postagem. Em meio aos cliques, a famosa aparece em um passeio romântico de bicicleta com o noivo.

