Bella Campos fatura alto na Globo com papel de Maria de Fátima; saiba quanto!

Tudo isso? No ar como Maria de Fátima, a atriz Bella Campos recebe fortuna para atuar em 'Vale Tudo'; confira os detalhes

O sucesso de Maria de Fátima vai muito além das telinhas! Bella Campos vem colhendo os frutos de sua personagem em Vale Tudo e, além do reconhecimento nacional, também tem faturado alto na Globo. Embora a emissora já não mantenha contratos de exclusividade com seus artistas, isso não impediu a atriz de garantir um salário expressivo!

De acordo com informações do Observatório da TV, Bella está faturando cerca de R$ 60 mil por mês na emissora . A política de pejotização dos artistas, adotada pelo Grupo Globo durante a pandemia, já resultou na saída de diversos nomes consagrados como Glória Pires, Paolla Oliveira, Claudia Raia e Carolina Dieckmann.

E muito além da televisão, Bella Campos continua com os lucros em alta com seu trabalho na web. Com mais de nove milhões de seguidores nas redes sociais, a atriz se tornou queridinha das marcas e estrela campanhas publicitárias que complementam — e muito bem — sua renda.

Climão em Vale Tudo

Um suposto atrito entre os atores Cauã Reymond e Bella Campos tomou conta do mundo das celebridades nesta segunda-feira, 14. De acordo com o colunista Valmir Moratelli, da Veja Gente, os dois teriam discutido no estacionamento dos estúdios da Globo após uma fofoca chegar aos ouvidos da atriz.

O colunista contou que Cauã e Bella foram vistos discutindo no estacionamento entre as gravações da novela Vale Tudo, da Globo. Uma fonte contou que a atriz foi tirar satisfação com o ator após ouvir que ele teria reclamado da atuação dela para a direção da novela. Porém, o ator negou que tenha criticado a atriz e os dois se acertaram. Tanto que eles foram vistos trocando um abraço antes de cada um ir para o seu lado.

Por enquanto, Bella e Cauã não se pronunciaram sobre os rumores.

Vale lembrar que eles fazem parte do mesmo núcleo na novela Vale Tudo. Ela interpreta Maria de Fátima, que faz de tudo para subir na vida. Enquanto isso, ele vive César, um modelo que se envolveu com Fátima e deu um golpe nela.

