Intérprete de Rudá em Mania de Você, que está no ar na faixa das 21h da Globo, o ator Nicolas Prattes usou suas redes sociais nesta sexta-feira, 20, para contar que se machucou de verdade durante as gravações de uma cena da novela. Com sangue cenográfico nas mãos, ele mostrou uma ferida na testa

"Coronhada acabou que foi de verdade. Daqui a pouquinho tem", escreveu ele em um carrossel de imagens compartilhadas no feed do Instagram. E a noiva dele, a apresentadora Sabrina Sato, fez questão de deixar um comentário. "Você dá o sangue. Vou te assistir", escreveu.

Veja as fotos compartilhadas:

Nicolas Prattes surpreende Sabrina Sato com declaração

A apresentadora e atriz Sabrina Sato conversou com Ana Maria Braga no Mais Você desta terça-feira, 17. Durante o papo, ela foi surpreendida por uma declaração apaixonada do noivo, o ator Nicolas Prattes.

"Estou participando rapidinho do seu café, meu amor, para dizer que sei tudo o que a gente está construindo. Sou completamente apaixonado por você, pela mãe maravilhosa que você é, incrível, guerreira, trabalhadora e muito respeitosa com todos. Eu só tenho a agradecer por ter te encontrado, cruzado com você nesta vida e estar construindo tudo o que a gente está construindo. Um beijo! Te amo", disse ele.

E Sabrina reagiu: "Amor, eu te amo muito! Você é um presente na minha vida. Nunca imaginei que pudesse encontrar uma pessoa como o Nicolas, tão boa, tão incrível. Estou muito feliz, e vivendo um momento muito especial", disse ela, logo depois de mostrar o anel de noivado.

Vale lembrar que o status de noivado foi revelado por Nicolas no início deste mês, durante participação no 'Domingão com Huck', da Globo, de forma muito discreta. Na ocasião, o intérprete de Rudá em 'Mania de Você' afirmou que Sabrina não era mais namorada, mas sim sua noiva.