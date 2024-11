Sabrina Sato mostra dia especial ao lado de Nicolas Prattes e família

Ao lado de Nicolas Prattes e da família, Sabrina Sato celebrou o aniversário de seu pai em um hotel fazenda: 'Muito amor'

A apresentadora Sabrina Sato passou o fim de semana em ótima companhia! Ao lado do noivo, o ator Nicolas Prattes, e da família, a famosa viajou para um hotel fazenda no interior de São Paulo e aproveitou cada minuto de descanso para renovar as energias.

Na noite de domingo, 17, Sabrina usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores alguns registros especiais dos últimos dois dias. Além de curtir a folga com muita diversão, a família também celebrou o aniversário de Omar Rahal, pai da apresentadora.

Em seu Instagram oficial, Sabrina Sato dividiu fotos e vídeos dos dias marcantes. "Esse final de semana foi de muito amor e comemoração do aniversário do meu super pai", escreveu ela na legenda da postagem. Em meio aos cliques, a famosa aparece em um passeio romântico de bicicleta com o noivo.

Esbanjando amor, o casal trocou carinho enquanto aproveitavam o pôr do sol em meio à natureza. Registros do intérprete de Rudá em 'Mania de Você', da TV Globo, brincando com a pequena Zoe, primogênita de Sabrina, também foram mostrados por ela.

Vale lembrar que a apresentadora retornou há pouco tempo para a rotina de trabalho após passar por um momento delicado em sua vida pessoal. Nos últimos dias, Sabrina Sato, que estava grávida, sofreu um aborto espontâneo e perdeu o filho que esperava com Nicolas Prattes.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Sato (@sabrinasato)

Sabrina Sato abre o jogo sobre planos de aumentar a família

Recentemente, Sabrina Sato viveu um momento delicado ao sofrer um aborto espontâneo na 11ª semana de gestação. A apresentadora esperava um filho do noivo Nicolas Prattes. Ela já é mãe de Zoe, de cinco anos, fruto do seu relacionamento com Duda Nagle.

Em uma entrevista para a coluna de Ancelmo Gois, do jornal O Globo, a famosa não descartou a possibilidade de dar um irmãozinho para a primogênita; confira detalhes!

Leia também: Nicolas Prattes publica foto com Sabrina Sato e se declara para amada