Ingrid Gaigher, de Vale Tudo, revela conselho de Maria Gladys: 'Uma coisa interessante'

Ingrid Gaigher vive Lucimar no remake de Vale Tudo; em entrevista à CARAS Brasil, ela relembra conselho da atriz que fez a personagem na primeira versão

Ingrid Gaigher (33) interpreta a icônica Lucimar no remake de Vale Tudo — personagem que marcou o público na primeira versão da novela, em 1988. O enredo da diarista se tornou bastante popular entre os telespectadores.

Em entrevista à CARAS Brasil, Ingrid Gaigher confessa colher os frutos com sua personagem na novela e relembra conselho que ouviu da atriz Maria Gladys(85), interprete que eternizou Lucimar na primeira versão de Vale Tudo.

Ingrid Gaigher aponta que tem sido uma realização enorme receber tanto carinho, de uma maneira tão rápida. "Fazia tempo que eu não via uma novela ter uma comoção nessa proporção, e fazer parte disso é uma sensação dupla de realização e de responsabilidade!", confessa. A atriz aponta sobre a popularidade de Lucimar.

"Eu sentia isso durante as preparações, de que a Lucimar é o coro, a que comenta o que talvez um olhar do público. Não só por isso ela é tão popular, mas também porque ela é uma mulher muito trabalhadora, simples, e mãe solo, representa muito as mulheres brasileiras!", declara.

O NOVO PRECISA VIR PARA RENOVAR

Por se tratar de um remake, é natural que alguns artistas procurem os atores da primeira versão para receber algum conselho ou orientação. Ingrid revela que não conseguiu falar diretamente com a atriz, mas durante um encontro entre a veterana e a mãe da artista, Maria Gladys parabenizou a jovem e desejou boa sorte.

"Ela me parabenizou num encontro que ela teve com a minha mãe! Desejou boa sorte no processo e disse uma coisa interessante, que as novas gerações precisam vir mesmo, para renovar, não há o que criticar ou resistir sobre isso! Achei lindo honrar quem veio antes e dar boas-vindas ao que está chegando, como o ciclo natural e necessário das coisas", revela.

Lucimar foi um dos principais papéis de Maria Gladys na teledramaturgia brasileira. A atriz participou de grandes sucessos como 'Brega e Chique', (1987), 'Corpo Dourado' (1996), 'Senhora do Destino' (2004), entre outros.

NOVO PÚBLICO

Ingrid já integrou o elenco da novela Quanto Mais Vida Melhor (2021) e participou da série Segunda Chamada (2019), além de filmes e peças no teatro. Para os trabalhos além de atriz, ela é diretora e dramaturga. Ela confessa sobre sua personage em Vale Tudo.

"Minha primeira novela desde o inicio, então meu trabalho está chegando à mais pessoas, e nunca tinha feito uma personagem cômica no audiovisual, nunca tinha interpretado uma mãe, então são muitas estreias como atriz, está sendo uma revelação pra mim também de onde posso chegar como intérprete, gosto muito de me metamorfosear, de mudar de aparência, de me introduzir no universo e na personalidade do personagem com profundidade, então, eu acho muito interessante mostrar que posso ser versátil", finaliza a atriz Ingrid Gaigher.

