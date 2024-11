Nicolas Prattes publica foto com Sabrina Sato e se declara para amada

Nicolas Prattes e Sabrina Sato compartilham momentos de carinho e diversão em família nas redes sociais neste domingo, 17

Na tarde deste domingo, 17, o ator Nicolas Prattes encantou seus seguidores ao compartilhar uma foto ao lado da noiva Sabrina Sato. Na publicação feita em seus stories do Instagram, o artista escreveu apenas "Na Vida", acompanhado de um emoji de coração vermelho.

Momentos depois, Sabrina também compartilhou uma selfie com o amado. No sábado, 16, Sabrina aproveitou o dia ensolarado para relaxar com a filha, Zoe, de 6 anos, fruto de seu antigo relacionamento com Duda Nagle. A apresentadora publicou momentos de diversão em família, surpreendendo os fãs ao surgir sem maquiagem, esbanjando sua beleza natural.

"Sábado de sol e eu abusei do protetor solar, e exagerei no contorno labial", brincou Sabrina na legenda. Ela também curtiu um passeio de bicicleta com a cunhada, Maria Fernanda Prattes, irmã mais nova de Nicolas.

Sabrina Sato abre o jogo sobre planos de aumentar a família

Recentemente, Sabrina Sato viveu um momento delicado ao sofrer um aborto espontâneo na 11ª semana de gestação. A apresentadora esperava um filho do noivo Nicolas Prattes. Ela já é mãe de Zoe, de cinco anos, fruto do seu relacionamento com Duda Nagle.

Em um entrevista para a coluna de Ancelmo Gois, do jornal O Globo, a famosa não descartou a possibilidade de dar um irmãozinho para a primogênita.

"Na minha vida pessoal, eu desejo ver minha família crescer. Eu estou muito feliz. Eu e o Nicolas estamos em um momento maravilhoso, queremos viajar, curtir mais juntos, viver momentos importantes ao lado da Zoe. É uma fase de muita realização e amor", disse ela.

Sabrina também afirmou que seu otimismo tem ajudado a superar a perda do bebê. "Eu sou uma pessoa muito positiva, e às vezes até demais. Mas acho que isso sempre me ajudou e ajuda todo mundo que está em volta também".