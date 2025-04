Jesus Luz anuncia fim do noivado com médica: 'Deixou de funcionar como antes'

O modelo Jesus Luz está solteiro novamente. Na manhã desta quarta-feira, 9, ele anunciou o fim de seu noivado com a dermatologista Camila Stroligo

O modeloJesus Luz está solteiro novamente. Na manhã desta quarta-feira, 9, ele anunciou o fim de seu noivado com a médica dermatologista Camila Stroligo. A revelação sobre o término foi feita por ele em uma publicação nas redes sociais.

"Pessoal, essa mensagem é para todos que sempre torceram por nós e que merecem essa consideração com carinho e respeito. Eu e Camila estamos nos separando. Não é fácil colocar isso em palavras, porque envolve muito sentimento, muita história e momentos que foram profundamente reais e bonitos".

E complementou: "Nos separamos não por falta de amor, mas porque a vida, com suas rotinas, desencontros e exigências, acabou nos afastando. Não houve briga, nem mágoa, apenas a consciência de que nosso relacionamento deixou de funcionar como antes", garantiu.

"Estamos nos despedindo com respeito, maturidade e uma admiração que permanece. E talvez isso torne tudo ainda mais difícil, porque quando não há um motivo forte para o fim, o coração demora mais a aceitar. Peço que torçam pela nossa felicidade, mesmo que agora ela siga por caminhos diferentes. E que nos tratem com o mesmo carinho de sempre, com compreensão e respeito por esse momento tão delicado", encerrou.

Jesus Luz anuncia fim do noivado com Camila Ferrer Stroligo - Foto: Reprodução/Instagram

Quando eles assumiram o relacionamento?

Vale lembrar que o modelo assumiu o romance com a profissional da saúde em agosto de 2023. Em setembro do ano passado, os dois ficaram noivos durante um jantar romântico no restaurante onde tiveram seu primeiro encontro.

Na oportunidade, ele compartilhou um clique da amada exibindo a aliança de noivado e um buquê de rosas. “Digam olá para a mais nova noiva da cidade”, ela legendou a publicação. Na sequência, a dermatologista postou uma foto das alianças com o então noivo e destacou que o momento contou com uma participação especial.

