BBB 25: Diego Hypolito reflete sobre reta final do jogo: 'Vim para ganhar'

O brother Diego Hypolito revelou aos colegas de confinamento que está se preparando para os próximos passos do jogo no BBB 25

O brother Diego Hypolito está aproveitando cada momento da reta final do BBB 25. Com o fim do reality show da TV Globo se aproximando, o ex-ginasta refletiu sobre sua trajetória no jogo e ressaltou a determinação em se tornar o campeão da competição.

Na tarde desta quarta-feira, 9, enquanto se exercitava na área externa da casa, Diego explicou aos demais colegas de confinamento o motivo de realizar um treino intenso. De acordo com o irmão de Daniele Hypolito, seu foco é vencer a próxima Prova de Resistência.

" Eu vou para a final desse programa . Eu vou aguentar essa Prova de Resistência como eu nunca aguentei nenhuma prova, então eu tenho que me preparar. Eu vim para esse programa para ganhar", declarou o brother. "Gostei de ver, viu? Muito bem", elogiou Delma.

"Está mudado", acrescentou Guilherme. "Eu vou me preparar esses dias. Não aguento correr? Vou correr. Estou com dor nas costas? Deixa para tratar depois que sair daqui. Eu só vou desistir de ser fraco aqui. Foram cinco paredões. Já chega de achar que eu não mereço, todo mundo aqui merece", concluiu Diego Hypolito.

Vale lembrar que o BBB 25 chega ao fim no dia 22 de abril, em uma terça-feira. Sob o comando de Tadeu Schmidt, a transmissão ao vivo, que começará logo após a exibição de mais um capítulo do remake de 'Vale Tudo', acontecerá no canal aberto da emissora e no Globoplay.

Diego Hypolito: 💬 "Eu só vou desistir de ser fraco aqui (...) Já chega de achar que eu não mereço". #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/bSL8iESrSg — Big Brother Brasil (@bbb) April 9, 2025

Daniele Hypolito aponta maior arrependimento dentro do BBB 25

Fora do BBB 25 há cerca de uma semana, Daniele Hypolito tem refletido aos poucos sobre sua trajetória no reality show da TV Globo. A ex-ginasta enfrentou o 13º paredão da temporada após afirmar para Delma que a sister poderia indicá-la à berlinda em consenso com Maike.

Em entrevista à 'Quem', Daniele abriu o coração e comentou sobre a atitude de se colocar na zona de risco. De acordo com a irmã de Diego Hypolito, o episódio foi seu 'maior erro' dentro do jogo; confira detalhes!

Leia também: BBB 25: Saiba qual brother da edição ganhou mais prêmios