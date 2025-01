Sonia Abrão detona a novela Mania de Você: ‘Tira do ar’

Sonia Abrão se pronuncia para criticar a novela Mania de Você, trama das 9 da Globo, ao ver relação com a audiência do BBB 25

A apresentadora Sonia Abrão surpreendeu com sua opinião sobre a novela Mania de Você, atual trama das 9 da Globo. Durante o programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, ela criticou o fato da novela ainda estar no ar, já que a audiência segue abaixo do esperado para o horário. Inclusive, ela defendeu que a emissora tire a novela do ar para tentar alavancar a audiência do BBB 25, que também teve um índice abaixo do esperado na noite de estreia.

"Agora Mania de Você, eles que estão com a mania de deixar essa novela no ar ainda. Uma sacada inteligente era fazer o que o Silvio Santos fazia, tira do ar, mete Vale Tudo logo, bota uma reprise de uma poderosa. Tieta não tá aí arrasando pra caramba? Podia acontecer com uma outra novela de antes também", disse ela.

E completou: "Tem esse problema da própria emissora de estar atravessando esse período difícil com Mania de Você, agora dentro da própria edição apresentada, fora de na sequência eles pegarem uma audiência tão baixa, dentro da própria edição a coisa foi se desenvolvendo mais. Degringolou".

Vale lembrar que a substituta de Mania de Você é o remake da novela Vale Tudo, que já começou a ser gravado.

Sonia Abrão alfineta escalação de sister para o BBB 25

A apresentadora Sonia Abrão surpreendeu ao falar a sua opinião sobre uma das participantes do BBB 25, da Globo. Durante o programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, ela questionou a escalação de Arleane, que entrou no reality show ao lado do marido, Marcelo. A comunicadora questionou a escolha da Globo por outra cunhã-poranga, já que, na edição passada, Isabelle Nogueira fez sucesso com o público e chegou até a final.

Arleane é a cunhã-poranga do Boi Garanhão, de Manaus. "É o fim da picada, né? Se era pra ter outra cunhã-poranga, colocasse a do outro boi. Mas a do mesmo, aí é sacanagem com o outro lado da festa de Parintins. Agora vir outra, mas não é do outro lado? Ai eu achei que é mancada, de verdade", disse ela.

E completou: "Eu entendi a volta de uma cunhã-poranga, porque a Globo não desistiu de fazer a cobertura do festival de Parintins. Então ok, é uma figura, mexe com a cultura popular, acho até legal, mas tinha que ser outra, não do mesmo grupo".

Vale lembrar que Isabelle era a cunhã-poranga do Boi Garantido, de Parintins.

Leia também: Sonia Abrão faz homenagem no aniversário de Silvio Santos: 'Uma dor'