Na última terça-feira, 8, Michelle Obama participou do podcast Work in Progress, da iHeart Radio, e abordou pela primeira vez os boatos sobre um possível divórcio com Barack Obama. A ex-primeira-dama dos EUA destacou que acredita que sua recente autonomia em relação à imagem do marido pode ter contribuído para o surgimento desses rumores.

"É a primeira vez na minha vida que todas as minhas escolhas são para mim", iniciou Michelle, detalhando que ser mãe e primeira-dama chegaram a limitar suas tomadas de decisões, fazendo com que ela desse desculpas como "preciso ter certeza de que as meninas estão bem, ou que o presidente e meu marido está bem, então não posso fazer isso".

"Agora não posso culpar ninguém além de mim pelas minhas decisões e indecisões. Acho que, se for honesta comigo mesma, poderia ter tomado muitas dessas decisões anos atrás. Mas não me dei essa liberdade", refletiu.

Ainda durante a entrevista, ela destacou o possível motivo para as especulações de que seu casamento estaria em crise. "É com isso que nós, mulheres, lutamos — decepcionar as pessoas. Quer dizer, tanto que este ano as pessoas nem conseguiam imaginar que eu estava fazendo uma escolha por mim mesma, que tiveram que presumir que meu marido e eu estávamos nos divorciando", disse ela.

Rumores negativos

No último dia 13, Michelle Obama e seu irmão Craig Robinson gravaram o podcast IMO with Michelle Obama and Craig Robinson. Após passar oito anos na Casa Branca, Michelle afirmou como ela e Barack Obama lidam com os rumores negativos.

"As pessoas sempre perguntam para mim e para o Barack como conseguimos manter a esperança, não apenas nos oito anos em que estivemos na Casa Branca, mas também depois. Porque, deixe-me dizer, houve muita energia negativa direcionada a nós — muitos rumores, muita fofoca, muitas acusações, como a de que meu marido não nasceu neste país... que não éramos patriotas, que ele não tinha entrado em Harvard. Mas, apesar de tudo, o que nos manteve sãos — e tentamos passar isso para nossas filhas — foi a ideia de que você não pode viver através das redes sociais. Acho que nunca olhei os comentários de uma publicação, nunca".

Para concluir, Michelle aconselhou os jovens a não passarem tanto tempo nas redes sociais. "Não deixe essa energia negativa entrar no seu espaço. Essas são pessoas que não te conhecem. Muitas dessas coisas são inventadas, e isso não te alimenta. Isso não significa que você não deve se manter informado, mas estar informado não tem nada a ver com a seção de comentários. Tem a ver com o conteúdo das matérias que você consome. Acho que não podemos ficar tão presos às redes sociais a ponto de acreditarmos que esse é o único meio de obter informações. Precisamos ampliar nossa visão e nos desconectar um pouco do celular", finalizou.

