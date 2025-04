Otaviano Costa exibe cicatriz no peito após cirurgia cardíaca. Veja como está

O ator e apresentador Otaviano Costa mostrou a cicatriz no peito e fez uma reflexão em uma publicação nas redes sociais nesta quarta-feira, 9

O ator e apresentador Otaviano Costa mostrou a cicatriz no peito e fez uma reflexão em uma publicação nas redes sociais nesta quarta-feira, 9. Ele passou por uma cirurgia cardíaca em julho do ano passado, após ser diagnosticado com um aneurisma da aorta ascendente torácica.

O artista passou 15 dias internado e precisou ser submetido a uma cirurgia de peito aberto, o que resultou em uma grande cicatriz no centro do tórax. "A cada novo desafio, problema ou inquietude de minha nova vida, eu paro e olho pra minha cicatriz no peito. Meu símbolo de renascimento. E me recordo de tudo que vivi e sobrevivi", escreveu.

"E a partir disso, tudo se torna 'medíocre' ou menor, do que realmente é. A vida é mais simples que imaginamos e, de vez em quando, é preciso um respiro, uma reflexão ou até mesmo uma 'porrada', como a minha, para darmos valor e sentido para o que realmente importa em nossa jornada."

E finalizou: "Portanto, respire fundo, acalme o coração e siga com gratidão e Deus em seus pensamentos. Seja grato e tenha fé, sempre."

Veja a cicatriz:

Cicatriz de Otaviano Costa - Foto: Reprodução/Instagram

Na época que revelou o diagnóstico aos seguidores, o artista, relatou que descobriu o problema cardíaco pouco antes do aniversário de sua esposa, a atriz Flávia Alessandra, e decidiu só contar depois da festa. "Com essa notícia impactante, não contei para a Flávia no aniversário dela, fomos celebrar a vida dela. No domingo, meus pais voltaram para Cuiabá e resolvi contar para a Flavinha. Com outros exames, outros laudos, detectaram de maneira bastante evidente o status e os próximos passos. Resolvemos apontar a cirurgia como solução para o risco", afirmou.

