Mania de Você: Saiba quem morre nos próximos capítulos da novela

Nas cenas, de acordo com o site Notícias da TV, Geraldo (José Augusto Branco) tem uma doença renal grave e seu quadro de saúde vai piorar rapidamente depois que ele briga com Isis (Mariana Ximenes), que é sua filha. Ela exige que o pai peça perdão de joelhos por ter tratado a filha mal, mas ele se recusa e sua saúde piora muito. Então, ele não resiste e morre.

Com a morte do pai, a outra filha dele, Michele (Alanis Guillen) se verá sozinha. Ela terá que lidar com o enterro do pai e também com as dívidas que ele deixa. Inclusive, ela será despejada de sua casa e vai tentar a vida em Portugal. Enquanto isso, Isis vai fazer de tudo para que o filho, Tomás (Paulo Mendes), não descubra que tinha um avô.

Confira o resumo da novela Mania de Você para o período de 7 a 12 de outubro:

Capítulo 25 - Segunda-feira, 7 de outubro

Luma e Mavi discutem e Mercia intervém. Viola pensa em tudo que Luma contou sobre Mavi e o que ele contou sobre Luma. Ao sair da casa de Mércia, Luma percebe que está sendo seguida e entra numa loja. Mavi chama atenção de Iberê. Luma conta para Rudá que esteve com Mavi e que desconfia de que ele esteja monitorando Mercia. Mavi chega com suas coisas para morar na casa de Viola.. Dhu troca suas iguarias pelo totem de Léo Caravelli que vê em uma loja. Rudá confronta Iberê, que revela que Viola ainda está apaixonada por ele. Viola coloca Luma e Mavi frente a frente.

Capítulo 26 - Terça-feira, 8 de outubro

Mavi e Luma ficam frente a frente. Luma acusa Mércia de ter atrapalhado sua amizade com Viola, ao inventar que a chef estava mancomunada com Mavi. Bruna revela a Diana que está sentindo Tomás distante, e recebe o apoio da mãe para fazer suas escolhas. Robson flagra Cristiano e Michele juntos. Viola dispensa Luma, deixando claro que escolheu ficar ao lado de Mavi. Viola não acredita quando Luma lhe conta que Mércia está morando na comunidade. Mavi combina com Iberê uma forma de seguir Luma para chegar até Rudá. Luma consegue entrar na sala de administração do resort e observa Mavi pelos monitores. Viola constata que Luma falou a verdade sobre Mércia.

Capítulo 27 - Quarta-feira, 9 de outubro

Mércia acusa Viola de ter arruinado sua vida. Luma conta a Rudá que viu Hugo recebendo ordens de Mavi. Luma percebe uma escultura que era de sua família na sala onde Mavi estava. Mavi diz a Viola que quis protegê-la de Mércia, ao esconder que a mãe mora na comunidade. Tomás diz a Evelyn que não consegue parar de pensar na jovem. Ísis diz a Michele que só dará dinheiro para o tratamento de saúde de Geraldo se o pai lhe pedir desculpas. Luma aciona o alarme de incêndio do hotel e consegue entrar na cobertura de Mavi, descobrindo dezenas de monitores que transmitem imagens do restaurante, da casa de Viola e de outros ambientes do resort.

Capítulo 28 - Quinta-feira, 10 de outubro

Mavi descobre que Luma já sabe que ele é o dono do resort. Rudá pede a Luma que considere a possibilidade de Viola não ser cúmplice de Mavi. Luma não cede à chantagem de Mavi. Bruna atualiza Diana sobre o namoro com Tomás. Para contratar Mércia como sua governanta, Mavi exige que a mãe convença Luma a aceitar sua proposta e que peça perdão a Viola. Mércia pede desculpas a Viola. Luma chega à casa de Viola e se depara com Mavi e Mércia.

Capítulo 29 - Sexta-feira, 11 de outubro

Luma não conta a verdade sobre Mavi para Viola. Mércia tenta convencer Luma a não aceitar a proposta de Mavi. Viola estranha a mudança de opinião de Mavi sobre Luma. Luma aceita o dinheiro de Mavi, deixando claro que ainda deseja se vingar do rapaz. Rudá critica Luma por ter feito um pacto com Mavi e reage quando ela afirma que Viola é a cúmplice do empresário. Moema não acredita que Luma tenha feito o pacto com Mavi em favor de Rudá, e incentiva o neto a procurar por Viola. Rudá confronta Viola e afirma saber que ela e Mavi são sócios no resort.

Capítulo 30 - Sábado, 12 de outubro

Viola não acredita nas acusações de Rudá contra Mavi. Viola fica sabendo por Robson que o dono do resort mora na cobertura do hotel. Rudá conta a Luma que entregou Mavi para Viola. Leidi incentiva Sirlei a seduzir Berta, pensando no dinheiro da sogra de Ísis. Rudá sente por estar mentindo para Filipa. Viola esconde o celular de Mavi, e observa a cobertura do hotel acender depois que o namorado sai em busca do aparelho. Mavi fica desesperado ao saber por Luma que Rudá contou a Viola que ele é o dono do Albacoa. Viola aborda Mavi no hotel e diz que que deseja conhecer a cobertura do namorado.