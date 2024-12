Mania de Você: Luma faz Mavi chorar com atitude radical

Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, da Globo, Luma faz Mavi chorar de medo ao tomar uma atitude cruel após reviravolta

Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, da Globo, Luma (Agatha Moreira) tomará uma atitude radical contra Mavi (Chay Suede). Ela mostrará o seu lado de vilã ao tentar matar o ricaço. Saiba como acontecerá:

Nas cenas, de acordo com o site Notícias da TV, a revolta de Luma acontecerá depois que Rudá (Nicolas Prattes) for para a cadeia pela acusação de ter matado Filipa (Joana de Verona). Ela terá um gesto vingativo e decide trancar Mavi em uma sauna.

Lá dentro, Mavi começará a gritar por sua vida e até vai chorar com medo de morrer. Enquanto isso, Luma dá risada da cara dele e demonstra que está pronta para matá-lo.

As cenas vão ao ar no final de dezembro.

Mania de Você: Rudá é alvo da vingança de Filipa

Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, da Globo, Rudá (Nicolas Prattes) verá a sua vida sofrer uma nova reviravolta por causa do retorno de outra personagem. Filipa (Joana de Verona) reaparece na vida dele, diz que está grávida e finge a própria morte para incriminá-lo. Saiba como tudo acontece:

De acordo com a colunista Carla Bittencourt, do site Portal Leo Dias, o autor João Emanuel Carneiro falou sobre o retorno de Filipa na sinopse original da novela. Porém, ele ainda não confirmou se realmente seguirá o que estava planejado. Caso ele fique com a sequência de fatos que pensou originalmente, a volta de Filipa mandará Rudá para a prisão.

Tudo acontecerá quando ela viaja até o Brasil para dizer a Rudá que teve um filho dele. Enquanto estiver no Brasil, Filipa vai ficar próxima de Mavi (Chay Suede), que vai influenciá-la contra o rival. Ele diz que Rudá trocou Filipa por Viola (Gabz) e Luma (Agatha Moreira). Ela fica com ciúmes e decide se vingar.

Filipa diz para Rudá que vai voltar para Portugal, mas antes ela o chama para um passeio de lancha. Na marina, ela finge que está sendo agredida por ele e diz que pensa em tirar a própria vida. Mesmo confuso com a situação, Rudá entra no barco, mas é atingido na cabeça e desmaia. Quando ele acorda, o barco está sujo de sangue e Filipa sumiu.

Então, a polícia o encontra e dá a ordem de prisão. Isso porque Filipa fez várias denúncias contra Rudá, dizendo que ele iria mata-la e o sangue encontrado no barco é dela. Então, ele será condenado pela falsa morte de Filipa, mesmo que o corpo dela nunca seja encontrado.