Volta Por Cima: Chegou a hora! Jão descobre quem é seu pai

Nos próximos capítulos da novela Volta Por Cima, da Globo, Jão (Fabricio Boliveira) descobrirá quem é seu pai biológico. Durante a vida dele, o segredo sobre a paternidade foi mantido por sua mãe, Neuza (Valdineia Soriano), mas ela decide que é a hora de revelar toda a verdade. Saiba como será:

Nas cenas, de acordo com o site Notícias da TV, Neuza fica comovida com a história de Cacá (Pri Helena), que terá um filho com Jão. Ela relembra como foi difícil criar o filho sozinha e quer que ele seja um bom pai. Assim, ela chama o rapaz para uma conversa séria.

Neuza diz que sempre soube quem é o pai biológico do filho e que ele é filho de Edson (Ailton Graça). Porém, Jão não reage bem com a notícia. Ele fica revoltado e transtornado com a notícia, já que Edson é seu patrão e abandonou sua mãe.

Inclusive, Jão sai de casa e deixa a mãe desolada com sua atitude. Ele diz para Madá (Jessica Ellen) que precisa de um tempo para colocar a cabeça no lugar.

A cena deve ir ao ar no capítulo de sábado, 14 de dezembro.

Confira o resumo da novela Volta Por Cima para o período de 12 a 14 de dezembro:

Capítulo 64 - Quinta-feira, 12 de dezembro

Madalena se aconselha com Rique sobre sua vontade de falar com o patrocinador do Dragão Suburbano. Violeta discute com Osmar. Jô questiona Cacá sobre sua suposta doença. Jin desiste de se declarar para Tati. Yuki pede a ajuda de Rosana. Gerson se surpreende ao ter notícias de Yuki. Tati encontra os produtos de Nando. Gigi se insinua para Chico. Rosana, Edson e Yuki estranham o comportamento de Nando. Jô descobre sobre a gravidez de Cacá e a questiona. Chega o dia da festa do Dragão Suburbano. Doralice, Tati, Madalena e Jão se surpreendem quando Rique anuncia Osmar como o patrocinador do Dragão Suburbano.

Capítulo 65 - Sexta-feira, 13 de novembro

Madalena reclama com Jão, sem que Doralice ouça. Violeta confessa a Madalena que não quer que ela e a família morem em sua casa. Doralice se orgulha de Osmar. Jão exige a Rique que Osmar deixe de ser o patrocinador do Dragão Suburbano. Cacá pede que Jô a ajude a esconder sua gravidez de Violeta. Joyce afirma a Belisa que não se preocupa com Violeta. Osmar reclama de Violeta para Jayme. Gerson encontra o endereço de Yuki. Osmar e Joyce passam a noite juntos.. Osmar enfrenta Violeta. Jão vê um menino ser abordado injustamente por um policial. Madalena devolve o dinheiro de Osmar.

Capítulo 66 - Sábado, 14 de novembro

Madalena exige que Osmar devolva todo o dinheiro que roubou de sua família. Jão e Sidney convencem o policial a liberar o menino abordado. Cida ouve Tati falar com Miranda sobre Nando, e exige que a prima pare de dar produtos para o rapaz. Ana Lúcia conta para Edson que Jão será pai. Jayme descobre que a empresa está investigando a sabotagem do ônibus e avisa a Osmar. Edson parabeniza Neuza pelo neto. Cida alerta Madalena sobre Cacá querer usar a gravidez para separá-la de Jão. Cacá mostra o áudio de seu filho para Neuza, que fica emocionada. Jayme teme não conseguir sair do esquema de Violeta e Osmar. Neuza faz uma revelação para Jão.