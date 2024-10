Mania de Você: A resposta de Mavi ao ser desmascarado

Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, Viola descobre que Mavi é o dono do resort e ele dá uma desculpa inusitada para sua fortuna. Saiba qual é!

Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, da Globo, Viola (Gabz) vai desmascarar Mavi (Chay Suede). Porém, o vilão será mais esperto e dará uma desculpa inusitada para fugir da culpa por ter roubado Luma (Agatha Moreira). Saiba o que vai acontecer:

Nas cenas, de acordo com a coluna Play, do Jornal o Globo, Luma e Rudá (Nicolas Prattes) descobrem que Mavi é o dono do resort. Luma resolve ficar quieta ao receber dinheiro do ex-marido, mas Rudá conta tudo para Viola. A chef de cozinha não acredita no ex-namorado, mas resolve investigar.

Um dia, ela arma um plano para desmascarar Mavi e confronta o rapaz ao descobrir que o dono do hotel mora na cobertura. Porém, ele consegue se esquivar ao dar uma justificativa para a sua fortuna.

Mavi diz que recebeu uma herança de Molina (Rodrigo Lombardi), que era o seu pai biológico. Assim, ele foge da culpa por ter roubado a fortuna de Luma.

As cenas vão ao ar a partir da próxima semana.

Confira o resumo da novela Mania de Você para os dias 4 a 5 de outubro:

Capítulo 23 - Sexta-feira, 4 de outubro

Luma e Rudá relembram momentos felizes de seu passado. Mavi rejeita a ajuda de Mércia. Rudá comenta com Luma que não acredita que Viola esteja envolvida no golpe de Mavi. Moema esconde Rudá em uma cabana abandonada. Marcel aconselha Viola a ter cuidado com Luma. Mavi expulsa Mércia de sua casa. Luma segue Mavi e observa o empresário dando ordens a Hugo e outros funcionários. Geraldo destrata Cristiano, quando o rapaz pede a mão de Michele em casamento. Moema procura Viola, dizendo que Rudá está esperando a chefe na cabana. Viola se depara com Luma e Rudá juntos na cabana.

Capítulo 24 - Sábado, 5 de outubro

Luma e Viola trocam acusações. Viola diz a Luma que acredita na inocência de Rudá. Mavi decide grampear a casa de Mércia, a fim de descobrir os planos de Luma. Viola diz a Marcel que desistirá de Rudá e pede a Luma que continue trabalhando no restaurante. Viola se deixa seduzir por Mavi e o convida a morar em sua casa. Mavi escuta a conversa de Mércia e Luma através da câmera. Na casa de Mércia, Luma e Mavi declaram guerra um contra o outro.