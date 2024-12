Vale Tudo: Saiba qual atriz viverá faxineira Lucimar no remake da novela

Conheça atriz escalada para viver a faxineira Lucimar no remake de 'Vale Tudo', papel interpretado por Maria Gladys na primeira versão

O remake da novela 'Vale Tudo', exibida originalmente em 1988 na TV Globo, marcará a celebração dos 60 anos da emissora em 2025. A icônica personagem Lucimar, vivida por Maria Gladys na primeira versão do folhetim, também estará presente na releitura feita por Manuela Dias.

De acordo com informações do jornal 'Extra', a atriz Ingrid Gaigher interpretará a faxineira, uma das personagens mais populares da trama. Ainda segundo o veículo, Lucimar ganhará mais destaque no remake de 'Vale Tudo', sendo mãe de um filho do porteiro Vasco, papel escolhido para Thiago Martins.

Vale lembrar que a faxineira Lucimar foi um dos principais papéis de Maria Gladys na teledramaturgia brasileira. A veterana, que participou de grandes sucessos como 'Brega e Chique', (1987), 'Corpo Dourado' (1996), 'Senhora do Destino' (2004), entre outros, está longe das telinhas desde a série 'Pé na Cova' (2016), da TV Globo.

Quem é Ingrid Gaigher?

Atriz, bailarina e cantora, Ingrid Gaigher, de 33 anos, ficou conhecida na TV por seu papel como Leona em 'Quanto Mais Vida, Melhor', exibida na TV Globo em 2019. Além do folhetim, que foi sua estreia nas novelas, a artista também esteve na série 'Segunda Chamada' (2019-2021) e no filme 'Maníaco do Parque', da Prime Video.

Maria Gladys fala sobre o sucesso da neta, Mia Goth

A atriz Maria Gladys não esconde o quanto sente orgulho da neta, Mia Goth. Nova estrela do terror em Hollywood, a atriz, produtora e roteirista britânica possui milhares de fãs brasileiros, que fazem questão de exaltar seu grau de parentesco com a veterana das novelas.

Recentemente, em entrevista ao jornal O Globo, Maria Gladys se derreteu ao falar sobre a carreira da neta. Para quem não sabe, Mia é filha de Rachel Goth, herdeira da brasileira. A estrela de Hollywood, inclusive, chegou a morar com a avó no Brasil durante um período de sua infância; confira mais detalhes!

