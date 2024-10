Chay Suede e Adriana Esteves fazem referência à Amor de Mãe em Mania de Você

Chay Suede e Adriana Esteves divertiram os internautas ao fazerem uma referência à novela Amor de Mãe durante cena de Mania de Você

No capítulo da última sexta-feira, 4, em Mania de Você, novela da Rede Globo, Chay Suede e Adriana Esteves divertiram os internautas ao fazerem uma referência à Amor de Mãe, novela em que eles também interpretaram mãe e filho.

Na cena, Mavi (Chay Suede) desabafa com Mércia (Adriana Esteves) sobre a sua paixão por Viola (Gabz). Porém, a governanta afirma que não entende o motivo de o filho ser capaz de fazer loucuras pela chef.

"Você não entende, você não sabe o que é amar, você é oca por dentro. Você é vazia", dispara o hacker. "Eu tenho, eu tenho amor. Amor de mãe", rebate a personagem, fazendo o vilão cair na risada.

"É, tenho muito amor de mãe. Por você e pela Luma [Agatha Moreira]. O amor que eu tenho por vocês é maior que todos os outros", continua Mércia. "Não tem amor! Mércia, ô Mércia", responde Mavi, com deboche.

Mavi é desmascarado

Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, da Globo, Viola (Gabz) vai desmascarar Mavi (Chay Suede). Porém, o vilão será mais esperto e dará uma desculpa inusitada para fugir da culpa por ter roubado Luma (Agatha Moreira). Saiba o que vai acontecer:

Nas cenas, de acordo com a coluna Play, do Jornal o Globo, Luma e Rudá (Nicolas Prattes) descobrem que Mavi é o dono do resort. Luma resolve ficar quieta ao receber dinheiro do ex-marido, mas Rudá conta tudo para Viola. A chef de cozinha não acredita no ex-namorado, mas resolve investigar.

Um dia, ela arma um plano para desmascarar Mavi e confronta o rapaz ao descobrir que o dono do hotel mora na cobertura. Porém, ele consegue se esquivar ao dar uma justificativa para a sua fortuna.

Mavi diz que recebeu uma herança de Molina (Rodrigo Lombardi), que era o seu pai biológico. Assim, ele foge da culpa por ter roubado a fortuna de Luma. As cenas vão ao ar a partir da próxima semana.