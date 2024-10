Mania de Você: Dhu passa por mudança radical em sua vida. Saiba como!

Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, da Globo, Dhu vai parar de sofrer! Ela terá uma mudança radical em sua vida. Confira o que acontecerá com ela

Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, da Globo, Dhu (Ivy Souza) vai passar por uma mudança radical em sua vida. Até agora, ela teve uma vida de muito trabalho e tristeza. Sem o apoio da família, ela se viu sustentando a casa sozinha enquanto os filhos levavam uma vida boa com o dinheiro sofrido da mãe. Além disso, ela viveu uma paixão platônica por Leo Caravelli (Nill Marcondes). Agora, isso vai mudar.

Nas cenas, de acordo com o site Notícias da TV, Dhu decide sair de casa. Ela dorme em um ponto de ônibus ao abandonar sua antiga vida, mas será ajudada por Fátima (Mariana Santos), que levará a doceira para morar no porão de sua casa. Porém, Robson (Eriberto Leão) descobre o esconderijo e manda Dhu embora.

Logo depois, Dhu será abrigada por Diana (Vanessa Bueno), que ainda consegue um emprego para ela no restaurante de Viola (Gabz). Com o novo trabalho, Dhu pede a separação de Edmilson (Érico Brás) e avisa que não vai mais bancar seus filhos e nem cuidar do neto.

Confira o resumo da novela Mania de Você para o período de 30 de outubro a 2 de novembro:

Capítulo 45 - Quarta-feira, 30 de outubro

Mavi se passa por jornalista para obter informações sobre o passado de Molina e Mércia. Mércia sente que está falando demais sobre seu passado para Luma. Mavi comenta com Iberê que tem certeza de que a cópia do vídeo está com uma das freiras. Moema pede informações a Nahum sobre o passado de Mércia, com a intenção de conseguir o vídeo que comprova a inocência de Rudá. Iberê conta a Mércia que viu Moema na casa de Nahum. Iarlei encontra Dhu trabalhando na festa que Bruna está dando para seus amigos, e pede à mãe para não contar sobre o parentesco dos dois. Viola pergunta a Rudá qual o motivo de o caiçara ter aceitado ajuda de Mavi para fugir do Brasil. Mavi entra no abrigo disfarçado de bombeiro para colocar câmeras de monitoramento nos cômodos. A freira observa Mavi e, sem ser notada, o tranca em uma das salas.

Capítulo 46 - Quinta-feira, 31 de outubro

Mavi implora para o tirarem da sala. A freira avisa à Mércia que Mavi está no abrigo. Luma segue Mércia em um táxi. Rudá revela a Viola que Mavi cancelou o casamento com medo de que o filme do assassinato de Molina fosse exibido no telão. Mércia repreende Mavi. Luma aproveita para entrar no convento, assim que Mércia e Mavi deixam o local. Mavi pede a Nahum para se afastar de Moema. Tomás flagra Leidi usando os perfumes de Berta e repreende a funcionária. Bruna descobre que Dhu é mãe de Iarlei, e se decepciona com o namorado por sua mentira. Mavi observa Nahum na casa de Moema através da câmera de monitoramento. Mércia critica Mavi por ter contado a Nahum que matou Molina. Luma descobre uma foto antiga de adolescentes no abrigo Carmelitas, e observa a imagem de Mércia, identificada como outra pessoa.

Capítulo 47 - Sexta-feira, 1 de novembro

Mércia revela a Mavi que se chama Sônia, mas não conta ao filho o motivo. Viola escuta uma conversa entrecortada de Mavi, mencionando a operação Portugal e Santiago. Moema desiste de procurar Nahum ao ver Mércia deixando a casa do pai de Mavi. Bruna termina com Iarlei. Dhu sai de casa, fugindo da confusão familiar. Rudá estranha ao ver Nahum na casa de Moema. Rudá e Viola paralisam ao escutar Iberê falar com Santiago sobre a operação em Portugal. Cristiano promete a Michele que eles conseguirão superar suas dificuldades. Luma pede para falar com a madre superiora do Convento das Carmelitas, com a desculpa de querer se tornar uma freira.

Capítulo 48 - Sábado, 2 de novembro

Luma consegue se infiltrar no convento, mas é vista mexendo nos pertences da freira. Luma ameaça a freira, que a tranca em um quarto desativado e avisa a Mércia que Luma está no convento. Viola pergunta a Mavi se ele é um bandido. Mércia alerta Luma para esquecer o pendrive. Fátima encontra Dhu dormindo em um ponto de ônibus e a leva para o porão de sua casa, sem que Robson saiba. Ísis seduz Sirlei. Viola fica desconfiada quando percebe que Mavi recebeu uma ligação de Portugal. Michele e Cristiano descobrem que Yuri está envolvido com tráfico de animais. Rudá conta a Viola que Mavi tem um restaurante em Portugal. Luma consegue fugir do quarto. A freira entrega o pendrive para Mércia. Luma consegue pegar a bolsa de Mércia.

