Mania de Você: Viola ataca outra personagem com uma frigideira. Saiba como será

Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, da Globo, Viola (Gabz) vai ter uma ataque de raiva e baterá em sua nova rival com uma frigideira. O momento acontecerá quando ela perder tudo o que conquistou até aqui. Saiba o que acontecerá:

Nas cenas, de acordo com o site Notícias da TV, Viola vai ser alvo de uma armação, na qual será acusada de roubar a vida de Luma (Agatha Moreira) para ter seu próprio restaurante. Isso acontecerá durante uma premiação em homenagem ao restaurante e ela será confrontada pelos jornalistas presentes no evento sobre ter passado a perna em sua amiga.

Revoltada com os rumores, Viola ficará fora de si ao ver Luma confirmando a história falsa. Luma diz que a amizade delas era falsa e que ter conquistado o comando do restaurante é uma reparação pelo que viveu no passado. Então, Viola perde a cabeça e começará a quebrar tudo.

Enquanto isso, Luma se faz de inocente e finge que está prestes a chorar. Por sua vez, Viola briga com a ex-amiga e com Mavi (Chay Suede) por causa da armação contra ela. Em um ato de raiva, ela pega a frigideira e bate na cabeça de Luma, que ficará com um machucado na testa.

Confira o resumo da novela Mania de Você para o período de 4 a 9 de novembro:

Capítulo 49 - Segunda-feira, 4 de novembro

Cristiano fala para Michele voltar para o Brasil. Mavi pede a Iberê para colocar um localizador em Luma, e descobrir onde Rudá está escondido. Ele pede ajuda a Robson. Mércia diz para Mavi que é justo atender o pedido de Luma. Diana avisa que seu irmão de criação está chegando. Fátima avisa que vai visitar Diana e manda Robson se virar depois do almoço. Evelyn se sente mal. Viola pede explicações a Mavi sobre o que aconteceu com Cristiano. Viola ajuda Michele a embarcar de volta para o Brasil. Rudá desconfia de Luma.

Capítulo 50 - Terça-feira, 5 de novembro

Mavi aceita o pedido de Luma. Diana diz que quer confidenciar algo do seu passado para Fátima. Michele retorna ao Rio de Janeiro e agradece a Viola. Viola quer saber se Michele ouviu falar sobre Mavi em Portugal. Tomás se preocupa com a saúde de Evelyn e leva café para ela. Volney chega na casa de Diana e Hugo. Moema visita Nahum e leva um bolo para ele. Michele volta para o restaurante. Todos querem saber de Cristiano. Cida liga para Luma e, muito nervosa, diz que não quer mais ficar com o pendrive. Rudá ouve Luma falando que vai dar um apartamento para recompensar a amiga.

Capítulo 51 - Quarta-feira, 6 de novembro

Cristiano aconselha Michele a voltar para o Brasil. Luma se surpreende ao ver Mavi em seu barco, e o chantageia. Rudá mostra a Viola a notícia sobre a prisão de Cristiano e o acusa de ser cúmplice de Mavi. Evelyn faz um teste de gravidez. Mércia e Luma fazem um acordo. Yuri se recusa a ajudar Michele. Viola pergunta a Mavi sobre o envolvimento dele na carga transportada por Cristiano.

Capítulo 52 - Quinta-feira, 7 de novembro

Mavi se defende para Viola. Viola decide ajudar Michele a voltar para o Brasil. Rudá desconfia de Luma. Mércia comunica a Mavi que se aliou a Luma e que ela se mudará para a cobertura. Michele chega ao Brasil e é amparada por Viola, que promete achar um advogado para Cristiano. Lorena manipula Gael, Robson e Sirlei. Michele volta a trabalhar no restaurante. Rudá escuta conversa de Luma e Cida e confronta a namorada.

Capítulo 53 - Sexta-feira, 8 de novembro

Luma confessa a Rudá sobre seu envolvimento com Mavi. Rudá termina com Luma e faz uma exigência. Moema tenta convencer Rudá a ficar no Brasil e alerta Viola sobre Luma. Hugo conta a Mavi que Daniel, o arquiteto que projetou o Albacoa, está morando no condomínio. Dhu avisa a Edmilson que voltará para casa só depois que o marido sair. Viola desconfia ao ver Luma entrando em uma sala de reunião com Mavi. Luma conta a Mavi que Rudá descobriu a verdade.

Capítulo 54 - Sábado, 9 de novembro

Luma se sente acuada diante das acusações de Viola e conta a Mavi sobre as descobertas que a amiga fez. Berta quase flagra Ísis e Sirlei juntos. Sirlei elogia Berta. Rudá e Luma discutem e ele a expulsa de sua casa. Nahum aconselha Mavi a contar toda a verdade para Viola. Mavi faz uma revelação a Viola.

