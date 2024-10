Mania de Você: Chegou a hora! Viola desmascara Mavi

Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, Viola descobre a verdadeira identidade de Mavi e confronta o namorado. Saiba como será

Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, da Globo, Viola (Gabz) vai descobrir a verdade sobre Mavi (Chay Suede). Ela receberá pistas sobre ele ser o verdadeiro dono do resort e decide investigar. Saiba como será:

Nas cenas, de acordo com a Globo, Luma (Agatha Moreira) descobre que Mavi é o dono do resort Albacoa e conta para Rudá (Nicolas Prattes). Ela ainda diz que fez um acordo com Mavi para ficar em silêncio sobre a mentira dele. Rudá diz que Luma se vendeu para o vilão por dinheiro e decide confrontar Viola.

Rudá diz que Viola é a sócia de Mavi, mas ela nega e não entende a acusação dele. Então, ela resolve investigar Mavi. Viola questiona o gerente Robson (Eriberto Leão) sobre o dono do resort, mas apenas consegue descobrir que o dono mora na cobertura do hotel. Um dia, ela se esconde e vê Mavi entrando na cobertura.

Ela espera Mavi sair do local e questiona sobre ele ser o dono do resort. Sem ter como mentir, ele confirma.

Viola (Gabz) e Mavi (Chay Suede) na novela Mania de Você - Foto: Globo / Fábio Rocha

A resposta de Mavi ao ser desmascarado

