Mania de Você: Saiba como Viola descobre a verdade de Mavi

Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, Viola descobre que Mavi está mentindo e que ele é milionário. Saiba como será!

Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, da Globo, Viola (Gabz) vai descobrir a verdade sobre Mavi (Chay Suede) e vai confrontar o rapaz. Ela faz a descoberta após uma cena inesperada. Saiba como será:

Nas cenas, de acordo com o site NaTelinha, Luma (Agatha Moreira) começa a investigar Mavi para encontrar provas do que ele fez contra ela. Enquanto isso, Mavi segue enganando Viola e dizendo que é um cara simples e humilde.

Até que, um dia, Viola flagra quando Mavi está dando ordens para Hugo (Danilo Grangheia), que é funcionário do resort. A postura de Mavi choca Viola, que vê aquilo como algo de um patrão e não de um recepcionista.

A partir disso, Viola também começa a investigar Mavi e conta com a ajuda de Luma e Rudá (Nicolas Prattes). Ela começa a ligar os pontos das investigações dos três e descobre que Mavi é o dono do resort.

Com isso em mãos, Viola confronta Mavi, que tenta dar uma desculpa e diz que fez tudo por amor. Assim, um fica contra o outro.

Confira o resumo da novela Mania de Você para o período de 2 a 5 de outubro:

Capítulo 21 - Quarta-feira, 2 de outubro

Luma alerta Rudá sobre Viola, e propõe se unir a ele a fim de investigar a morte de Molina e o roubo de seu patrimônio. Mércia afirma a Mavi que Viola destruirá a vida do filho. Rudá vê Mavi beijando Viola e fica perplexo. Viola consegue um quarto para Luma no hotel, mas diz que é um esquema temporário. Luma insiste em saber se Viola não está mesmo com ninguém. Viola diz que quando arrumar um namorado ela será a primeira a saber. Luma fica intrigada ao ver Mavi como recepcionista.

Capítulo 22 - Quinta-feira, 3 de outubro

Luma acha estranho Mavi repreender Hugo. Berta viaja e deixa instruções para as novas funcionárias da casa. Isis e Leidi discutem e Evelyn defende a mãe, quebrando uma louça. Evelyn e Leidi se recusam a trabalhar enquanto Berta estiver fora. Moema desconfia do que Luma disse para Rudá. Ele decide ficar no Brasil para provar sua inocência e ajudar Luma. Iberê chega na casa de Moema com seguranças, mas Rudá pula a janela e foge. Luma e Rudá conversam. Rudá diz estar ao lado de Luma, que se emociona com o apoio dele.

Capítulo 23 - Sexta-feira, 4 de outubro

Luma e Rudá relembram momentos felizes de seu passado. Mavi rejeita a ajuda de Mércia. Rudá comenta com Luma que não acredita que Viola esteja envolvida no golpe de Mavi. Moema esconde Rudá em uma cabana abandonada. Marcel aconselha Viola a ter cuidado com Luma. Mavi expulsa Mércia de sua casa. Luma segue Mavi e observa o empresário dando ordens a Hugo e outros funcionários. Geraldo destrata Cristiano, quando o rapaz pede a mão de Michele em casamento. Moema procura Viola, dizendo que Rudá está esperando a chefe na cabana. Viola se depara com Luma e Rudá juntos na cabana.

Capítulo 24 - Sábado, 5 de outubro

Luma e Viola trocam acusações. Viola diz a Luma que acredita na inocência de Rudá. Mavi decide grampear a casa de Mércia, a fim de descobrir os planos de Luma. Viola diz a Marcel que desistirá de Rudá e pede a Luma que continue trabalhando no restaurante. Viola se deixa seduzir por Mavi e o convida a morar em sua casa. Mavi escuta a conversa de Mércia e Luma através da câmera. Na casa de Mércia, Luma e Mavi declaram guerra um contra o outro.