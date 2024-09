Juliano Cazarré se inspira no pai para viver gaúcho em novela: 'Pegando bastante'

A CARAS Brasil marcou presença na coletiva de imprensa da novela 'Volta por Cima', o ator Juliano Cazarré adiantou sobre seu personagem

Juliano Cazarré (43) está em contagem regressiva para estreia de Volta Por Cima, próxima novela das sete da TV Globo. Na trama, ele será Jayme, um homem gaúcho que mora no Rio de Janeiro. A CARAS Brasil marcou presença na coletiva de imprensa do lançamento da nova trama e conversou com o ator sobre o próximo projeto. Ele adianta que se inspira no pai para dar vida a esse personagem: "Pegando bastante".

Assim como seu personagem em Volta por Cima, Juliano Cazarré também é gaúcho, natural de Pelotas. O ator revela que, em diversos momentos, percebe muitas coisas semelhanças entre Jayme e seus parentes do sul do Brasil.

"Eu estou interpretando o Jayme que é um gaúcho e volta e meia eu vejo meu pai todinho ali nas expressões, no jeito. Estou pegando bastante do meu pai, do meu avô. A parentada toda do sul vai estar meio representada no Jayme também", declara.

Juliano Cazarré menciona que muitas pessoas vão se identificar com a trama. O ator exalta a representatividade da região no audiovisual e confessa que poucas obras apresentam personagens gaúchos no enredo.

"Acabei me dando, eu mesmo, essa oportunidade, pedindo autorização para o André, para Claudia, para fazer um gaúcho que está ai fora do Rio Grande do Sul. No Rio de Janeiro, quando a gente vê um gaúcho é em uma produção que acontece no Sul. Acho que vai ser divertido, tem um monte de gaúcho no Rio de Janeiro", afirma.

REPRESENTATIVIDADE

Cazarré se solidariza com todas as vítimas afetadas pela tragédia ambiental que atingiu o Rio Grande do Sul, no início do mês de maio. O ator aproveitou para reforçar seu apoio a região e confessou que está muito feliz em representar o Sul do Brasil na próxima novela das sete.

"Tá sendo muito divertido fazer, eu acho que tem muito do meu pai, do meu avô. Meu sotaque é um pouco Pelotense, mas tem um pouco de Bagé, não vai ser de uma região específica, vai ser meio que um sotaque do sul imaginado. Eu briguei muito comigo mesmo para saber se ia falar o 'Dê' ou 'Di'", confessa.

"Estou muito feliz em fazer o Jayme nesse momento que o Sul passou por essa dificuldade toda no começo do ano. Acho que é um beijo meu, um abraço meu para um Estado que eu amo, para um povo que eu gosto. Espero que os gaúchos se sintam representados e se divirtam porque meu personagem é muito engraçado e divertido", finaliza.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE JULIANO CAZARRÉ: