Amaury Lorenzo quer aproximação com o público em Volta Por Cima: 'Noveleiro gosta'

Durante coletiva de imprensa, a CARAS Brasil conversou com Amaury Lorenzo; o ator adianta sobre 'Volta por Cima', próxima novela das sete

O ator Amaury Lorenzo (39) está em contagem regressiva para estreia de Volta Por Cima, próxima novela das sete da TV Globo. Ele dará vida ao personagem Chico, um dos protagonistas. A CARAS Brasilmarcou presença na coletiva de imprensa do lançamento da nova trama e conversou com o artista. Ele adianta novidades de seu próximo trabalho e garante que quer aproximação do público: "Noveleiro gosta".

Volta por Cima está com previsão de estreia na segunda-feira, 30, e conta a história de Madá (Jéssica Ellen), uma jovem batalhadora que adiou seus sonhos pessoais para ajudar a sustentar sua família no subúrbio carioca. Amaury Lorenzo garante que o público vai se identificar com a trama por conta da narrativa.

"Brasilidade e representatividade. É uma novela brasileira, olha esse elenco. A Claudia [autora] disse uma coisa que eu sempre fico muito conectado, são personagens que sempre têm algo há resolver, eles não estão completos", declara.

O ator avalia que o público vai se identificar com a narrativa porque os personagens enfrentam dilemas muito parecidos com a realidade do povo brasileiro. Amaury Lorenzo elogia o texto da autora Claudia Souto e adianta sobre o enredo de Volta por Cima, próxima novela das sete.

"Sempre precisam resolver algo, como todos nós brasileiros. Acho que já tem uma identificação de imediato quando você vê personagens que estão incompletos, no sentido mais gostoso da palavra. E entre as relações deles, eles começam a buscar essa completude ou não".

"Acho que a Claudia escreve personagens muito carismáticos. Eu fico vendo todo o roteiro, leio tudo, não só as minhas cenas. Vejo todos os capítulos e sempre são personagens muito carismáticos, tudo que brasileiro noveleiro gosta", finaliza Amaury Lorenzo.

