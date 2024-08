Giullia Buscacio revela desafio de encarnar Sandra em Renascer: 'Nunca é simples'

Em entrevista à CARAS Brasil, Giullia Buscacio ainda celebra a boa recepção do público com a personagem do remake de Renascer, que chega à reta final

Giullia Buscacio (27) sabia que seria desafiador aceitar o papel de Sandra, personagem do remake de Renascer. Apesar das dificuldades com a nova roupagem do clássico de 1993, a atriz revela ter ficado surpresa com a recepção do público e agora, na reta final da novela, celebra o saldo.

"Um remake nunca é algo simples, eu já sabia que seria muito desafiador", diz Giullia Buscacio à CARAS Brasil. "As pessoas têm uma memória afetiva da primeira versão, do que elas gostavam e de como foi aquele primeiro contato com o personagem, mas não sabia que o resultado seria tão positivo."

Na trama de Bruno Luperi (35), Sandra é uma mulher independente e inteligente, que vive um conflito geracional com os pais. Ao longo dos episórios ela se apaixona por João Pedro (Juan Paiva), filho de José Inocêncio (Marcos Palmeira) —o maior inimigo de seu pai, Egídio (Vladimir Brichta).

A atriz afirma que não esperava que o público se identificasse tanto com a história de Sandra, e que ela se tornasse querida pelos fãs de Renascer. Em seu perfil do Instagram, por exemplo, diversos internautas elogiam não apenas a performance da artista, mas a personalidade da personagem.

"Estou muito impressionada de ver que as pessoas abraçaram de fato a personagem. É óbvio que a gente sempre espera o melhor, mas não esperava que ela fosse tomar essa proporção toda. Ela é uma personagem com opiniões muito fortes, uma potência feminina muito grande."

Buscacio, que estreou no mundo da atuação com a série A Lei e o Crime (Record), já esteve em novelas globais como I Love Paraisópolis, Novo Mundo e Velho Chico. Para ela, a melhor parte de sua profissão é poder encarar personagens distintas entre si.

"Como a caracterização muda muito, tem personagens em que eu estou de fato irreconhecível", diz. "Acho que isso é o legal da arte, conseguir se camuflar e trazer propostas diferentes para cada personagem. Nesse sentido, eu acho que fui muito agraciada pela profissão."

