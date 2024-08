Atriz de Renascer perde a paciência com pergunta fã: ‘Desrespeitoso'

Atriz de Renascer, Gabriela Medeiros desabafou ao receber uma pergunta indiscreta sobre sua intimidade na internet: ‘Eu cuido da minha, tá?’

A atriz Gabriela Medeiros, que interpreta a Buba na novela Renascer, da Globo, fez um desabafo nas redes sociais ao ser questionada sobre sua intimidade. Ela é transexual e foi alvo de especulações sobre sua intimidade, mas não ficou quieta e respondeu na lata.

Tudo começou quando um internauta quis saber se ela tinha passado pela cirurgia de redesignação sexual. Porém, ela se recusou a responder. Em uma mensagem, ela disse que não tem que falar sobre um assunto tão pessoal.

“Galerinha, tem tantas coisas legais para vocês saberem a respeito de mim além de genitália sexual que vocês não tem noção! Eu vou muito além disso, cuidem da genitália de vocês que eu cuido da minha, tá? Isso é um assunto pertinente somente a mim, não sou obrigada a ficar compartilhando isso com vocês. E eu acho desrespeitoso ficarem sempre me fazendo esse tipo de pergunta, vai mudar o que na vida de vocês? Nada ué, então pronto. Eu hein. Parem de reduzir minha existência a isso. Eu vou além disso, meu corpo vai além! Minha existência por si só vai além”, comentou.

Gabriela Medeiros fala sobre Renascer

A atriz Gabriela Medeiros, intérprete da personagem Buba no remake de 'Renascer', da Globo, usou as redes sociais para fazer um sincero desabafo envolvendo a novela das nove. Isso porque, após a exibição dos capítulos mais recentes do folhetim, ela se tornou alvo de críticas e precisou se manifestar a respeito dos ataques.

Os comentários negativos se intensificaram depois da morte de José Venâncio, vivido por Rodrigo Simas. O episódio em que o filho de José Inocêncio (Marcos Palmeira) acabou falecendo vítima de um tiro, disparado por Egídio (Vladimir Brichta), foi ao ar no início desta semana.

Através de seus stories no Instagram, Gabriela Medeiros não conseguiu segurar as lágrimas ao lamentar a onda de ataques. "'Ah, porque fulano engoliu ciclano na cena e ela é horrível'. Tá bom, obrigada. É a minha primeira novela e está tudo bem. Se o meu trabalho fosse tão ruim assim, não estaria passando e eu não teria nem sido escolhida", iniciou a intérprete de Buba.

Em seguida, a atriz mencionou sua identificação pessoal com a personagem da novela: "Essa personagem tem muito de mim… Vocês não têm noção do quanto eu estou me doando para dar vida para ela e do quanto que isso custa. É doloroso, às vezes, escutar uns comentários feios assim. Mas é isso… Tem muito de mim na Buba e eu estou aprendendo muito com ela também", finalizou Gabriela, visivelmente emocionada.