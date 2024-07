Giullia Buscacio recebeu ajuda de especialista nos bastidores de Renascer: 'Me indicou'

Em entrevista à CARAS Brasil, Giullia Buscacio relembra cena do parto de Sandra e confessa que terminou o dia esgotada energeticamente

Giullia Buscacio contou com a ajuda de uma obstetra para realizar a sequência em que dava a luz ao filho de Sandra com João Pedro, em Renascer. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista relembrou como foi os bastidores da novela e garantiu que precisou de uma preparação intensa, para conseguir passar verdade aos telespectadores.

"Foi um dia intenso. Gravamos boa parte da sequência em um dia, em um cenário de hospital, onde eu estava deitada na maca e tive uma obstetra que me indicou como eram as dores e o que se sente fisicamente em um momento como esse", disse a intérprete de Sandra.

Ainda segundo Giulia, a carga dramática que a cena precisava provocou reações fortes em seu corpo e, por conta disso, acabou ficando impactada com o resultado. "Como atriz e humana, nosso corpo não entende a diferença entre o que é real ou fantasia, no sentido de que quando choramos muito no dia, no final dele, precisamos nos acolher", explica.

A artista completa revelando que apesar de não ser mãe, encontrou na empatia o sentimento perfeito para que a cena da morte do primeiro filho, se tornasse emocionante aos olhos dos fãs da produção global. "Eu realmente não sou mãe e também nunca passei por essa situação. E mesmo que eu tente compreender essa dor, sei que nunca chegará próximo à dor que uma mãe sente com essa perda".

"Acho que esse meu entendimento me ajudou a ter principalmente respeito, e me impulsionou a me entregar de uma forma em que eu desejava nunca passar por isso [a perda de um filho]. Essa sensação sim, eu sei que se assemelha à de uma mãe que também nunca gostaria de ter passado por isso. O amor e empatia são o fio condutor do meu trabalho, sempre", declara.

Em meio a onda de comentários que diariamente Renascer causa nas redes sociais, a atriz confessa que também faz parte dos noveleiros de plantão. "Eu sou muito fã de Renascer e assisto todos os capítulos, quando não consigo assistir na hora, depois vejo no GloboPlay. Além de sempre comentar os capítulos pelas redes sociais", diz aos risos.