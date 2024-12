Famosos apoiam decisão de Ana Beatriz Nogueira: ‘Jamais esquecerei’

Após Ana Beatriz Nogueira anunciar que saiu antes do previsto da novela Mania de Você, famosos deixam comentários carinhosos para a atriz

A atriz Ana Beatriz Nogueira decidiu que é o momento de cuidar de sua saúde. Diagnosticada com esclerose múltipla há alguns anos, ela lida com os efeitos da doença em seu corpo e estava sofrendo durante as gravações da novela Mania de Você, da Globo, na qual interpretou Moema. Com isso, ela decidiu se afastar e sair da trama antes do previsto.

Com a divulgação da notícia, a estrela recebeu o apoio de amigos famosos, que deixaram comentários carinhosos no post dela sobre o assunto. “Jamais esquecerei, minha parceira, que honra”, disse Nicolas Prattes. “Melhoras minha musa”, afirmou Fernanda Vasconcellos. “Tudo vai ficar bem diva! Obrigada pela sua presença”, declarou Gabz.

“Vou sentir sua falta na novela, você sabe!”, afirmou Isabel Teixeira. “Obrigado pela parceria. Atriz gigante”, escreveu Jaffar Bambirra. “Te amo minha amiga. Estaremos aqui na vibração e já ia tá inteira e forte. Você é maravilhosa”, afirmou Bukassa Kabengele.

A decisão de sair da novela

A notícia sobre sua decisão de sair da novela Mania de Você foi dada pela própria atriz Ana Beatriz Nogueira por meio das redes sociais. Ela comunicou que sofreu com os dias quentes no Rio de Janeiro nos últimos tempos e precisa se afastar das altas temperaturas para ficar melhor. Por isso, ela decidiu se afastar das gravações e encerrar sua participação.

"Mando um abraço bem apertado para nosso lindo público e para meus amigos de cena e bastidores da novela Mania de você. As altas temperaturas me pegaram de surpresa nas esquinas de nossa cidade cenográfica", explicou.

"Vou ali, lá, nas águas geladas e nas temperaturas mais amenas, me cuidar e assistir meus companheiros que seguem até o final da novela. Toda felicidade e fé cênica! Estamos juntos", encerrou.

