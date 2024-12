Ana Beatriz Nogueira deixa Mania de Você para cuidar da saúde

A atriz Ana Beatriz Nogueira, de 57 anos, é diagnosticada com esclerose múltipla e decidiu anunciar a saída por meio das suas redes sociais

A atriz Ana Beatriz Nogueira, intérprete de Moema na novela Mania de Você, da Globo, precisou deixar as gravações da novela das nove e anunciou a sua saída por meio de uma publicação no Instagram nesta segunda-feira, 16. Diagnosticada com esclerose múltipla em 2009, a artista afirmou que teve problemas com o clima quente do Rio de Janeiro nesta época e, então, decidiu cuidar da saúde.

"Mando um abraço bem apertado para nosso lindo público e para meus amigos de cena e bastidores da novela Mania de você. As altas temperaturas me pegaram de surpresa nas esquinas de nossa cidade cenográfica", explicou.

"Vou ali, lá, nas águas geladas e nas temperaturas mais amenas, me cuidar e assistir meus companheiros que seguem até o final da novela. Toda felicidade e fé cênica! Estamos juntos", encerrou.

Reação dos amigos e colegas de trabalho

Nicolas Prattes e Jaffar Bambirra, colegas de cena de Ana, frisaram o apoio. "Jamais esquecerei minha parceira, que honra!", escreveu o intérprete de Rudá. "Obrigado pela parceria, Ana Beatriz Nogueira, atriz gigante", elogiou o ator que vive Iberê.

Gabz, que faz a mocinha Viola, também mandou um recado para a colega: "Tudo vai ficar bem, diva! Obrigada pela sua presença". "Te amo, minha amiga... Estaremos aqui na vibração e já, já está inteira e forte. Você é maravilhosa", publicou Bukassa Kabengele, o Marcel da trama de João Emanuel Carneiro.

"Foi um prazer enorme te seguir pelas ruas, vielas e matas dos sets de filmagem. Uma honra linda mesmo. Obrigado, até já, já", acrescentou Lucas Wickhaus, o Iarley.

O futuro de Mania de Você

Para encaixar a saída às pressas da atriz, João Emanuel Carneiro terá de mexer mais uma vez no seu folhetim --que sofre com baixa audiência desde a estreia. Para movimentar sua história, o autor teve de jogar dezenas de capítulos fora e adiantar as grandes viradas da trama. Muitas cenas gravadas e editadas foram parar no lixo.

Moema, afinal, é tia do protagonista, Rudá, que vê na caiçara uma figura materna, já que ela o criou. A personagem também engatou um romance com Nahum(Ângelo Antônio), em um dos raros casais sem muitos flertes com a maldade na história que muda o tempo todo.

Até o momento, Mania de Você tem média de 21,5 pontos na Grande São Paulo, o pior desempenho de uma novela das nove na história da Globo --está abaixo até de Um Lugar ao Sol (2021), que carregava o título nada honroso.

A situação é preocupante porque, em março, a trama entregará o horário para o remake de Vale Tudo, principal aposta para o aniversário de 60 anos da emissora. Se a novela de João Emanuel Carneiro terminar em baixa, Manuela Dias terá de rebolar muito para levantar os índices de audiência.

O elenco tem gravado cenas até dois dias antes de elas irem ao ar na Globo. Atores foram informados que não haverá folga prolongada nas festas de fim de ano --ao contrário de Garota do Momento e Volta por Cima, que têm seus trabalhos mais adiantados.

Diagnóstico

Ana Beatriz decidiu esconder o diagnóstico de esclerose múltipla durante quase uma década e só abriu o jogo sobre a doença em 2018. A atriz teve surtos enquanto gravava Caminho das Índias (2009) e contou, na época, que foi muito difícil receber o diagnóstico. "Achei que era o fim", disse em entrevista ao jornal O Globo há seis anos.

Ana Beatriz começou a ter sintomas da doença em casa, quando sentiu sua visão se duplicar e não conseguia ler as legendas de um filme, durante a madrugada.

Em 2022, a veterana ainda foi diagnosticada com câncer no pulmão em estágio inicial. Ela fez uma cirurgia para retirar o tumor e, em março daquele ano, anunciou que estava curada e não precisaria se submeter à quimioterapia ou à radioterapia

