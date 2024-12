Mania de Você: Saiba o final de Moema após a saída de Ana Beatriz Nogueira da novela

A atriz Ana Beatriz Nogueira decidiu sair do elenco de Mania de Você, da Globo, para cuidar da saúde e o autor toma decisão sobre o fim da personagem Moema

A atriz Ana Beatriz Nogueira surpreendeu a todos ao contar que sairá do elenco da novela Mania de Você, da Globo, antes do final da história. Ela foi diagnosticada com esclerose múltipla há alguns anos e precisa cuidar da saúde neste momento. Com isso, ela escolheu encerrar sua participação na novela antes do previsto. Com isso, o autor João Emanuel Carneiro precisou tomar uma decisão radical.

De acordo com a coluna Play, do Jornal O Globo, o autor decidiu matar Moema, que é a personagem de Ana Beatriz. A história terá uma passagem de tempo de um ano em breve e o público já receberá a notícia de que Moema morreu.

A revelação será feita quando Nahum (Ângelo Antônio) olhar para uma foto da amada e contar que ela morreu após ficar doente. Esta deverá ser a única citação sobre o que aconteceu com Moema.

A decisão de sair da novela

A notícia sobre sua decisão de sair da novela Mania de Você foi dada pela própria atriz Ana Beatriz Nogueira por meio das redes sociais. Ela comunicou que sofreu com os dias quentes no Rio de Janeiro nos últimos tempos e precisa se afastar das altas temperaturas para ficar melhor. Por isso, ela decidiu se afastar das gravações e encerrar sua participação.

"Mando um abraço bem apertado para nosso lindo público e para meus amigos de cena e bastidores da novela Mania de você. As altas temperaturas me pegaram de surpresa nas esquinas de nossa cidade cenográfica", explicou.

"Vou ali, lá, nas águas geladas e nas temperaturas mais amenas, me cuidar e assistir meus companheiros que seguem até o final da novela. Toda felicidade e fé cênica! Estamos juntos", encerrou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Beatriz Nogueira (@anabeatriznogueira_oficial)

Diagnóstico

Ana Beatriz decidiu esconder o diagnóstico de esclerose múltipla durante quase uma década e só abriu o jogo sobre a doença em 2018. A atriz teve surtos enquanto gravava Caminho das Índias (2009) e contou, na época, que foi muito difícil receber o diagnóstico. "Achei que era o fim", disse em entrevista ao jornal O Globo há seis anos.

Ana Beatriz começou a ter sintomas da doença em casa, quando sentiu sua visão se duplicar e não conseguia ler as legendas de um filme, durante a madrugada.

Em 2022, a veterana ainda foi diagnosticada com câncer no pulmão em estágio inicial. Ela fez uma cirurgia para retirar o tumor e, em março daquele ano, anunciou que estava curada e não precisaria se submeter à quimioterapia ou à radioterapia

