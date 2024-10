Êta Mundo Bom 2: Globo avança em decisão sobre mudança de personagens

A CARAS Brasil apurou que novos atores estão sendo sondados para integrar o elenco da sequência de Êta Mundo Bom!; saiba mais

Com a proposta de ser uma grande produção do canal, a Globo está a todo vapor para a sequência de Êta Mundo Bom!, clássico que foi exibido originalmente em 2016. Os trabalhos estão avançados para a nova versão da trama, a emissora tomou uma decisão sobre mudanças de personagens no elenco; confira.

Êta Mundo Bom! foi escrita por Walcyr Carrasco (72) e a nova versão da história é uma das comemorações dos 60 anos da Globo. Com isso, a emissora não pretende poupar esforços nessa sequência da novela.

Segundo fontes da CARAS Brasil, o canal avançou para uma nova fase com os trabalhos de Êta Mundo Bom! 2. A Globo já sondou os atores que integraram o elenco da primeira versão da novela para ver se tinham disponibilidade para o retorno, pois a ideia inicial sempre foi não substituir os personagens da trama original.

Com essa parte já encaminhada, agora a Globo começou a sondar novos atores para a continuação da novela . A participação deles será em novos personagens, que já estão sendo desenvolvidos para a adaptação da história.

Ou seja, se um ator da primeira versão de Êta Mundo Bom não integrar o elenco da continuação, o seu personagem não estará na história. Para preencher essa falta, outros atores, que já estão sendo sondados, entrarão com novos papéis.

O QUE SE SABE SOBRE A CONTINUAÇÃO DE ÊTA MUNDO BOM?

A CARAS Brasil apurou que Anderson di Rizzi (46), um ator bastante conhecido nas novelas de Walcyr Carrasco, está com as negociações avançadas para integrar o elenco de ÊtaMundo Bom! 2. Ele teria topado o convite na hora, mas ainda restam alguns detalhes com as questões contratuais. Porém, é praticamente confirmada a participação do ator nessa sequência.

Outra atriz que também aceitou retornar para a novela é Bianca Bin (34), não só ela, mas seu marido Sergio Guizé (44) foi outro ator que sinalizou positivo para convite de Êta Mundo Bom 2!, a última vez que os dois integraram o elenco de uma novela juntos foi em O Outro Lado do Paraíso (2017), também de Walcyr Carrasco.

