Atriz volta a Globo após seis anos para reviver papel em novela

A CARAS Brasil apurou sobre o retorno de uma atriz para Globo e sua participação na continuação de Êta Mundo Bom; confira

A Globo está avançando com os trabalhos da sequência de Êta Mundo Bom!, clássico da emissora que foi exibido originalmente em 2016. A nova versão tem previsão de ir ao ar no fim do primeiro semestre de 2025 e promete ser uma grande produção. A CARAS Brasil apurou que uma atriz que integrou o elenco da primeira versão já garantiu seu retorno na continuação da trama; confira.

Êta Mundo Bom! foi escrita por Walcyr Carrasco (72) e a nova versão da história é uma das comemorações dos 60 anos da Globo. Com isso, a emissora não pretende poupar esforços nessa sequência da novela.

Segundo fontes da CARAS Brasil, a atriz Bianca Bin (34) já garantiu seu retorno em Êta Mundo Bom 2!, ela aceitou prontamente o convite, tinham pequenas questões pendentes. Agora, tudo resolvido e a artista marcará presença na continuação da novela.

Sergio Guizé (44), marido de Bianca Bin, também aceitou o convite para Êta Mundo Bom 2!, e esse foi um dos pontos que fizeram com que a atriz topasse integrar a continuação da trama. A última vez que os dois integraram o elenco de uma novela juntos foi em O Outro Lado do Paraíso (2017), também de Walcyr Carrasco.

Na versão original de Êta Mundo Bom!, Bianca Bin ficou responsável pela personagem Maria Lima. Esse é o retorno da atriz em uma novela inteira da Globo. Ela fez uma pequena participação em Terra e Paixão (2023) e encerrou às gravações do remake de Dona Beja, na Max.

Segundo fontes da CARAS Brasil, a continuação de Êta Mundo Bom! não pretende trazer novos personagens para a trama. Ou seja, se os atores da primeira versão, que forem convidados, não aceitarem o convite, eles não serão substituídos.

Bianca Bin integrou o elenco de Êta Mundo Bom! 2/ Foto: Globo/ Cesar Alves

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE BIANCA BIN NAS REDES SOCIAIS: