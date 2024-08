Ator negocia retorno à Globo após cinco anos fora da TV

A CARAS Brasil apurou sobre a participação de um ator na continuação de Êta Mundo Bom! e descobriu detalhes da novela; confira

A Globo está avançando com os trabalhos da sequência de ÊtaMundo Bom!, clássico da emissora que foi exibida em 2016. A nova versão tem previsão de ir ao ar no fim do primeiro semestre de 2025, e promete ser uma grande produção. A CARAS Brasil apurou que um ator afastado da TV há cinco anos negocia seu retorno na continuação da trama; confira.

Êta Mundo Bom! foi escrita por Walcyr Carrasco (72) e a continuação da história é uma das comemorações dos 60 anos da Globo. Com isso, a emissora não pretende poupar esforços nessa sequência da novela.

A CARAS Brasil apurou que Anderson di Rizzi (46), um ator bastante conhecido nas novelas de Walcyr Carrasco, está com as negociações avançadas para integrar o elenco de ÊtaMundo Bom! 2. Ele teria topado o convite na hora, mas ainda restam alguns detalhes de contrato. Porém, é praticamente confirmada a participação do ator nessa sequência.

Na versão original da novela, Anderson ficou responsável pelo papel de Zé dos Porcos. Na época, seu desempenho foi bastante elogiado, por isso, o ator pretende marcar seu retorno a Globo em ÊtaMundo Bom! 2.

Anderson di Rizzi interpretou Zé dos Porcos em Êta Mundo Bom!/ Foto: Reprodução/ Globo

O QUE SE SABE SOBRE ÊTA MUNDO BOM! 2?

Segundo fontes da CARAS Brasil, a continuação de Êta Mundo Bom! não pretende trazer novos personagens para a trama. Ou seja, se os atores da primeira versão, que forem convidados, não aceitarem o convite, não serão substituídos.

No último mês, a Coluna Play, do Jornal O Globo, informou que os atores Sergio Guizé (44); Flávia Alessandra (50); Camila Queiroz (31); Elizabeth Savala (69) e Jeniffer Nascimento (31) estavam sendo sondados pela emissora para a sequência de Êta Mundo Bom!.

