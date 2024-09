Sergio Guizé revela como celebrou o aniversário de Bianca Bin

O ator Sergio Guizé fez post especial para celebrar o aniversário da esposa, Bianca Bin, e revelou qual é o apelido dela

O ator Sergio Guizé esbanjou romantismo ao celebrar o aniversário de sua esposa, a atriz Bianca Bin. Ele a levou para um jantar romântico no centro de São Paulo e mostrou as fotos da hora da sobremesa.

Bianca ganhou um bolinho com a mensagem de Parabéns e ele aproveitou para se declarar. Inclusive, ele revelou o apelido dela, que é “amorzinha”.

"Você é a pessoa mais legal do mundo. E eu o cara de sorte. Te amo amorzinha, feliz aniversário", disse ele.

Os dois engataram o relacionamento depois de se conheceram nos bastidores de uma novela da Globo, em novembro de 2017. O casal oficializou a união com uma cerimônia no civil em maio de 2018 e mantém total discrição desde então. Eles vivem em um sítio no interior de São Paulo e vão ao Rio de Janeiro para trabalhos.

Em 2022, Sérgio declarou que estavam esperando uma pausa no trabalho para aumentar a família: "Queremos aumentar a família, mas temos que trabalhar. Temos filmes para o ano que vem. Depois desse momento, a gente vai dar uma parada e curtir a nossa vida. Acho que temos que ter um tempo para cuidar da família”, disse ao O Globo.

Comparada com Bruna Marquezine, Bianca Bin rebate internauta

A atriz Bianca Bin recebeu um comentário em uma de suas publicações citando Bruna Marquezine. A artista não gostou nem um pouco da comparação que fizeram entre elas e resolveu rebater a opinião do internauta.

Aos 33 anos, Bin vem compartilhando um pouco de sua rotina de treinos e após postar uma foto quase nua, exibindo sua barriga torneada, ela recebeu um comentário dizendo para ela "tomar cuidado para não ficar muito magra como a Bruna Marquezine".

Diante da crítica disfarçada de conselho, a atriz rebateu em seus stories. "Auto estima dessa macharada cheia dos palpites me comove", escreveu ela respondendo.

Nos últimos tempos, a famosa tem mostrado a evolução de seu corpo após adotar uma rotina mais saudável. "Gostei de ver que tão curtindo acompanhar meus resultados. Aqui vai mais duas selfies de lapidação pra você. O nosso time tá só aumentando e eu tô muuito feliz por isso", falou sobre seus novos hábitos. Confira!