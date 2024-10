Duda Santos protagoniza nova novela, Garota do Momento: 'Muito grata de estar nesse lugar'

Duda Santos diz que sonhava ver na TV uma personagem como Beatriz, que está interpretando em Garota do Momento, nova novela da Globo

Duda Santos é a protagonista da nova novela das seis da Globo, Garota do Momento, que estreia na próxima segunda, 4. Em seu quarto trabalho na emissora, a atriz comemora a atual posição de destaque, em um momento inédito: as novelas das sete (Volta por Cima) e das nove (Mania de Você) também trazem mulheres negras no papel principal.

"Estou muito grata de estar nesse lugar, e minha mãe, minha irmã de 17 anos vendo isso acontecer. A Beatriz é meu sonho. Quando eu era pequena queria muito ser uma Beatriz, queria muito ter uma Beatriz para me representar na televisão. E hoje está aí, eu podendo fazer e minha família podendo ver", diz Duda, em entrevista realizada durante a festa de lançamento da novela, na qual a CARAS Brasil esteve presente.

Ela se refere a sua personagem, que faz parte de uma trama que inclui a troca das filhas de Clarice (Carol Castro), sendo elas Beatriz e Bia (personagem de Maisa), além de um triângulo amoroso entre as duas e Beto, vivido por Pedro Novaes. "A Beatriz me presenteou com coragem, que hoje eu tenho mas não era assim um tempo atrás. Ela é uma luz que ilumina a novela e quebra paradigmas", avalia.

Duda Santos no lançamento de Garota do Momento - Globo / Caio Aragão

"Novela de época é difícil, as palavras soam diferente, não se tinha a intimidade que temos hoje, do corpo mais livre, da mulher usar roupas soltas, eu sou muito do toque e a gente sofre com os limites", diz ela sobre a ambientação nos anos 50.

Empolgação

Duda está animada para a estreia. "Quando você faz com amor chega na tela, transparece. Esse é o fruto mais bonito que a gente colhe, as pessoas se apaixonarem por essa história e embarcarem junto com a gente, eu acredito muito em todas as histórias que eu estou contando e essa verdade e amor é o que queremos levar pro público. Quando a gente faz um projeto que a gente acredita, a gente vai com tudo".

