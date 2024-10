Letícia Colin quer honrar mulheres com 'força feminista' em novela: 'Uma semente'

Durante coletiva de imprensa, a atriz Letícia Colin adianta enredo de sua personagem na próxima novela da Globo e fala sobre representatividade feminina

Letícia Colin (34) está em contagem regressiva para estreia de Garota do Momento, próxima novela das seis da Globo, onde ela será responsável por dar vida a personagem Zélia. A CARAS Brasil marcou presença na coletiva de imprensa do lançamento da nova trama e conversou com a atriz, ela adiantou sobre enredo de sua personagem.

Em Garota do Momento, Letícia Colin será Zélia, secretária da malvada Maristela (Lilia Cabral) e fará parte da farsa criada pela poderosa socialite contra Clarice (Carol Castro). A atriz revela que seu papel na novela tem muita complexidade: "Ela é uma boneca russa, tem camadas infinitas, gosta de joias, é uma mulher muito material, que acredita no poder, na beleza das joias, mas ela não é só isso".

"Personagem tão complexa, é uma personagem que tem muitos mistérios, me intriga, eu mesma não sei ainda tudo que vai acontecer. Isso é muito estimulante, dentro de um melodrama, uma estrutura de novela, as cartas todas não estão marcadas, isso é um mérito da Alessandra Poggi, da equipe dela, que faz uma dramaturgia surpreendente. Tem o que a gente gosta de ver e de se surpreender", declara.

'HONRANDO O CORAÇÃO DA MARILYN'

Por se tratar de uma novela de época, retratada na década de 1950, Letícia Colin confessa que tem buscado inspiração para sua personagem na figura de Marilyn Monroe (1926-1962). A atriz reforça a importância do símbolo da estrela de Hollywood para as mulheres daquele período.

"Eu tenho estudado a Marilyn, além dos filmes que ela fez, mas a biografia dela mesmo como fenômeno mitológico, dessa mulher e estrela de cinema. Ela tem uma vida muito dura, atravessada por tragédias e sofrimentos e eu acho que isso também é uma semente", revela.

"Em muitos núcleos dessas mulheres dessa novela, há por trás algo profundo, algumas dores que a gente não imagina e elas vão se revelar [em] uma trajetória de muito esforço em uma sociedade extremamente machista e que queria nos enquadrar, eu quero e espero estar honrando o coração da Marilyn nesse sentido", complementa.

A atriz menciona: "Tem uma força feminista, a alma dessa novela, em todas as personagens que é muito valiosa para a gente resgatar, falar disso e honrar essas mulheres que sofreram muito e que não deixavam de rir[...] essa complexidade das mulheres dessa década [...] Estou muito feliz e desafiada com essa personagem. 'Garota do Momento' é muito mais sobre Little Richard do que Elvis", finalizou Letícia Colin.

