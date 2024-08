Danton Mello relembra cena mais desafiadora em Cabocla: 'Discursos políticos'

QUANDO A LUZ DO SOL

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator Danton Mello fala sobre reprise de 'Cabocla' e recorda momentos importantes de sua carreira

A novela Cabocla, grande sucesso da faixa das seis na TV Globo, estreia na próxima segunda-feira, 26, na faixa Edição Especial. Esse é um trabalho bastante elogiado pela crítica e elenco. E um dos atores que concorda com o sucesso da trama é Danton Mello (49). Em entrevista à CARAS Brasil, o artista relembra desse projeto em sua carreira e confessa cena mais desafiadora: "Discursos políticos".

Em Cabocla, Mello deu vida ao personagem Manuel Junqueira Caldas, também conhecido como Neco. O ator avalia que o enredo da trama continua atual e confessa que está empolgado com a reprise da novela.

"É um trabalho muito lembrado até hoje por muitos fãs do meu personagem – Neco – e não só dele, mas da novela em si. Vai ser muito prazeroso e divertido rever esse trabalho e acredito que o público vai ficar muito feliz de acompanhar novamente as aventuras dessa novela linda", declara.

Neco é um personagem que abandona a Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, pouco antes de se formar, chocando o seu pai. Ele acaba por se tornar um líder político de grande prestígio. Danton Mello revela: "Cenas difíceis eu citaria as cenas de palanque, que [ele] tinha muito texto, eram páginas, discursos políticos de três a quatro páginas de texto porque era só o “Neco” que falava ali no comício".

ATÉ O ÚLTIMO SUSPIRO

Danton Mello tem motivos de sobra para celebrar em sua carreira. Com 43 anos dedicados à arte, ele se prepara para próxima novela das seis, Garota do Momento, da TV Globo. Recentemente, o ator foi um dos destaques de Justiça 2.

"Olho para trás e só vejo grandes trabalhos, encontros, aprendizados, eu sempre digo e repito que nunca estudei na teoria, aprendi na prática. Então, meus mestres e professores foram os grandes artistas desse país. Feliz demais com tudo que vivi [...] foram tantos trabalhos marcantes e incríveis que só tenho orgulho", confessa.

Danton reforça sua paixão pela arte e declara: "O meu desejo é continuar contando histórias, e até o último suspiro da minha vida eu tenha força para estar contando histórias no teatro, na televisão e no cinema. É isso que eu desejo!!!", finaliza.

