Eduardo Sterblitch adianta sobre personagem em novela das seis: 'Cômico e dramático'

Durante coletiva de imprensa da segunda temporada de 'Os Outros', Eduardo Sterblitch fala sobre personagem em novela e próximos projetos na carreira

Na última quinta-feira, 15, estreou a segunda temporada da série Os Outros, sucesso no Globoplay e na TV aberta. A CARAS Brasil marcou presença na coletiva de imprensa do lançamento dessa nova fase e conversou com Eduardo Sterblitch (37), um dos protagonistas. Para além desse projeto, ele também estará no elenco da próxima novelas das seis, da TV Globo, e adiantou sobre seu personagem: "Cômico e dramático".

Eduardo Sterblitch foi confirmado no elenco de Garota do Momento, novela que vai substituir NoRancho Fundo. Ele adianta que seu personagem será do núcleo de humor, mas também dramático, pois todos os papéis são assim, com enredo cheio de camadas.

"Ele é um personagem de caráter, ele é 'fresh' na novela, para dar um frescor. Eu acho que todo personagem é cômico e dramático, todos eles, a gente é assim. Quando a gente fala: 'esse personagem é de humor', a gente acaba fechando ele para outras possibilidades", declara.

O ator deve começar os trabalhos com Garota do Momento no próximo mês e quando encerrar, não vai ter tempo para descansar, pois ficará focado em um novo programa de humor ao lado da humorista Tatá Werneck (41). Eduardo não pode dar muitos detalhes sobre esse projeto, mas adianta que está feliz por esse seu retorno com comédia.

"Começo uma novela agora no mês que vem, a nova das seis, faço um apresentador de televisão dos anos de 1950, Alfredo Honório, bem interessante, e acaba em junho. A partir de junho, eu começo a desenvolver um programa meu de humor com a Tatá [Tatá Werneck]. Eu volto para o humor fazendo um resgate que acho ser interessante", confessa.

'TENHO ME VISTO NELE'

O ator e humorista é pai do pequeno Caetano, fruto do seu relacionamento com a atriz Louise D’Tuani (35), o neném tem um pouco mais de um ano de idade. Eduardo revela as transformações em sua vida com o nascimento do filho.

"Eu tenho voltado no tempo, tenho me visto nele, ainda é um momento muito inicial, eu sou muito observador, muito ansioso, então, eu preciso ter calma. É a minha maravilha ele. É a pessoa que eu quero do lado e que me ver",confira relato completo.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA CARAS BRASIL COM EDUARDO STERBLITCH: