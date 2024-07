Klara Castanho vibra com reprise e relembra mudança na carreira

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz Klara Castanho comemora reprise de 'Viver a Vida' e avalia importância da personagem em sua carreira

Com menos de dez anos de idade, Klara Castanho (23) foi a primeira vilã-mirim da história da teledramaturgia brasileira na novela Viver a Vida, que está bombando em sua reprise no canal Viva. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz vibra com o desempenho da novela no Viva e declara:"Comecinho de tudo".

A novela está bombando no Viva. Em seus três primeiros capítulos, Viver a Vida registrou média de 1,48 ponto no Ibope PNT da TV por assinatura. Esse é o melhor resultado de uma novela na faixa das 22h45 do Viva nesta década.

Apesar de muito jovem, Klara sustentava com maestria a personagem Rafaela, uma criança que era bastante cruel com Helena (Taís Araújo), sua atuação foi muito elogiada na época. A atriz confessa que essa novela é muito importante para sua carreira.

"O início de um grande passo para mim. Eu tinha só nove anos, não entendia exatamente o peso do horário, da personagem, e só estava me divertindo. Mas daí em diante entendi que era essa minha vocação!", declara.

Klara Castanho está muito feliz com o desempenho da novela no Viva. Ela reforça que vai assistir à obra como telespectadora, pois é muito exigente consigo mesma, agora vai curtir sem as cobranças com relação ao seu desempenho.

"Viver a Vida marca minha estreia na TV Aberta. Eu sinto também foi que o momento em que entendi que queria ser atriz para vida. Então é observar com olhos mais acolhedores o comecinho de tudo. Eu amo a história, os atores, e agora posso ver realmente como espectadora e aproveitar!", afirma.

UM PARQUE DE DIVERSÕES

A atriz relembra que era muito jovem na época que interpretou Rafaela, ela tinha apenas nove anos de idade, mas compartilha que era muito bem tratada pela produção e direção da novela, eles não a cobravam rigorosamente.

"Me sentia num parque de diversões. Eu só era muito e extremamente feliz em estar ali, vivendo aquela experiência. O bastidor era muito acolhedor e cuidadoso, não existia peso", confessa Klara Castanho sobre a novela.

Com relação aos seus próximos projetos na carreira, ela não pode dar muitos detalhes por questões contratuais, mas adianta: "Estou rodando um filme nesse momento, tem a terceira temporada de 'De volta aos 15', que fica disponível no dia 21 de agosto só na Netflix, e logo mais eu venho com novidades muito especiais sobre meu futuro profissional!", finaliza Klara Castanho.

