Cassio Gabus Mendes confessa importância de Tieta em sua carreira: 'Anos de ouro'

Tieta está de volta! Desde a última segunda-feira, 02, a trama está em exibição nas telinhas no Vale a Pena Ver de Novo. A obra é considerada a segunda novela com maior índice de audiência do Brasil, esses números indicam o sucesso e importância da história para muitos artista, como é o caso de Cassio Gabus Mendes(63). Em entrevista à CARAS Brasil, o ator confessa a importância de Tieta em sua carreira: "Anos de ouro".

Livremente inspirada no romance Tieta do Agreste, de Jorge Amado, a obra de Aguinaldo Silva, Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Linhares foi exibida pela primeira vez entre 1989 e 1990. Na trama, Cassio Gabus Mendes interpretava Ricardo, o sobrinho da personagem principal.

"Para minha carreira foi muito importante, naquele momento eu já vinha de Vale Tudo, Ti-Ti-Ti. Os anos 1980 foram anos de ouro das telenovelas, os anos 80, final dos 70, começo dos anos 90. Enfim tivemos grandes novelas. Foi uma sorte, a gente tem que ter sorte também na nossa carreira e eu sem dúvida nenhuma, tive muita sorte nos anos 80", declara.

"Nesse final dos anos 80, você ter oportunidade de participar da Tieta, foi também um presente, um privilégio ser convidado para essa novela e foi um privilégio ser convidado para [dar vida] a um personagem como Ricardo, personagem central muito interessante, com vários conflitos, que é isso que importa. É muito importante na minha na minha carreira, esse trabalho", complementa.

Cassio Gabus Mendes considera Tieta como um dos maiores clássicos da teledramaturgia brasileira. O ator reforça que, por mais que existe o streaming, está feliz com a oportunidade que as novas gerações terão de assistir a este grande clássico na TV aberta.

"Uma das grandes novelas da nossa história, da nossa tradição de telenovela no Brasil. Tieta, sem dúvida, está no hall, pelo menos na minha opinião, das melhores novelas, das grandes novelas que nós tivemos na história da nossa televisão. Foi meio surpresa sim [a escolha da reprise], mas eu acho ótimo essas gerações terem este acesso, poder ver uma novela dessa qualidade", avalia.

NÃO FOI NOVIDADE

Neste ano, após 42 anos de dedicação à Rede Globo, Cassio Gabus Mendes encerrou seu contrato fixo com a emissora. O ator afirma que já sabia sobre o término dessa forma de contratação no canal, o que não foi nenhuma surpresa.

"Não foi novidade nenhuma o meu encerramento de contrato, isso já estava no ar, mais de um ano, e eu já sabia que isso acontecer. Mesmo assim, eu fui avisado, uns seis meses antes, que iria acontecer. Já estava visto, já estava sabendo. É uma forma de trabalho novo da empresa. Pelo menos, com a grande maioria das pessoas. É assim mesmo", confessa.

Cassio reforça que a parceria com a emissora não chegou ao fim, foi apenas uma mudança na forma de contratação: "Daqui a pouco, se eu estiver livre, quem sabe a gente volta daqui a pouco para fazer uma novela, um seriado da TV Globo. O mercado está aí, está bem aquecido, isso é bom para todos nós".

O ator adianta sobre seus próximos projetos na carreira, onde ele aguarda para estrear a peça Uma Ideia Brilhante em São Paulo. A obra é dirigida por Alexandre Heineck, com produção de Sandro Chaim. É um espetáculo com previsão de início no final de janeiro no Teatro Procópio Ferreira.

"É uma comédia nova, que está em cartaz em Paris, inclusive, já ganhou dois prêmios importantíssimos. Na peça estamos Zezeh Barbosa, Suzy Rêgo, Ary França e eu. É uma grande comédia, muito premiada, é muito interessante. Então, já estamos aí a caminho para ter essa estreia e essa volta ao teatro depois de uns anos", finaliza o ator Cassio Gabus Mendes.

