O ator Cassio Gabus Mendes vai enfrentar uma nova fase em sua vida profissional em breve ao encerrar contrato. Saiba mais!

Após 42 anos de dedicação à Rede Globo, o ator Cassio Gabus Mendes se despede do time de contratados da emissora. Ele deixa a empresa em 29 de agosto, data em que completará 63 anos. Com isso, o artista passará a trabalhar por obra, o que significa que terá vínculo com a empresa apenas durante projetos específicos e poderá negociar com outras plataformas.

A informação foi divulgada pela jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo. "Está tudo certo. A vida continua e coisas novas estão por vir", disse ele à coluna. "O meu contrato se encerra dia 29, dia do meu aniversário, e já está combinado que não será renovado", completou.

O artista ainda falou brevemente sobre seu futuro profissional. "Tenho alguns projetos paralelos que ainda não estão fechados, mas as coisas estão acontecendo. E posso também voltar para lá [Globo] para algum outro trabalho", adiantou.

Cassio estreou na Globo em Elas por Elas (1982), , trama assinada pelo seu pai Cassiano Gabus Mendes (1927-1993). Em seguida, emendou papéis em Pão Pão, Beijo Beijo (1983), Champagne (1983), Livre para Voar (1984), Ti Ti Ti (1985), Roda de Fogo (1986), Brega & Chique (1987) e Vale Tudo (1988).

Também esteve no elenco de Anos Rebeldes (1992), Explode Coração (1995), Sai de Baixo (2002), Além do Horizonte (2013), Éramos Seis (2019), Todas as Flores (2022) e no remake de Elas por Elas (2023).

Cássio Gabus Mendes opina sobre remake de Vale Tudo

Nas últimas semanas, foi noticiado que a TV Globo está trabalhando no remake de Vale Tudo, um dos maiores sucessos de audiência da emissora. O ator Cássio Gabus Mendes integrou o elenco original da novela. Em entrevista à CARAS Brasil, ele opinou sobre a nova versão da trama.

O ator contou que não foi convidado para o remake e que ficou sabendo da nova versão pelos jornais. "Eu não fui convidado, eu nem sabia, eu vi pela imprensa. Não fui convidado para fazer nada". E o ator celebrou o retorno da novela e declarou que a obra continua atual: "Pode dar resultado, é uma grande novela, com certeza, uma das principais novelas que nós temos na história, pode ser que dê certo sim", analisou. Leia mais!