Quanto Wellington Muniz, o Ceará, ganhava no 'Pânico na TV'?; Saiba Detalhes

O humorista Wellington Muniz, conhecido como Ceará, revelou em um podcast a quantia que recebia mensalmente no programa 'Pânico na TV!'

O humorista e apresentador Wellington Muniz, de 52 anos, conhecido pelo personagem Ceará, revelou um detalhe curioso sobre sua carreira durante sua participação no Festa da Firma Podcast, que foi ao ar na noite da última quarta-feira (2). Em conversa com o apresentador PJ Neto, ele contou quanto ganhava mensalmente no auge do Pânico na TV!.

Durante a entrevista, o apresentador do podcast foi direto e questionou: “Quanto você ganhava lá, na RedeTV!? Sem enrolação! Quero saber valores”. Sem rodeios, o humorista respondeu: “Por volta de R$ 300.000. Eu também fazia eventos corporativos, além de campanhas publicitárias”.

Wellington também comentou sobre as campanhas publicitárias de sucesso em que trabalhou ao lado de outras celebridades.“Teve uma época em que fiz campanha com o Vesgo para a Vivo, e olha só com quem eu estava: Gisele Bündchen, Robinho, que na época não tinha os problemas que está enfrentando agora, Henri Castelli, Carolina Dickemann, que teve um problema no passado com o Pânico, Preta Gil – melhoras para ela. Estávamos fazendo campanhas com grandes nomes da Globo, famosos de renome”, relembrou.

Confira mais detalhes do que 'Ceará' disse durante o Podcast:

Filha de Ceará canta 'Garota de Ipanema'

Aos 10 anos de idade, Valentina Muniz, filha do humorista Wellington Muniz, o Ceará, de 51 anos, com a influenciadora e dançarina Mirella Santos, de 41, mostrou que é multitalentosa. Isso porque, além da jovem exibir o dom para imitações vocais, sejam de persoalidades ou de personagens, ela também soltou a voz cantando!

No domingo, 1 de dezembro de 2024, Ceará publicou um vídeo por meio de seu perfil no Instagram para registrar a filha cantando Garota de Ipanema, canção de Tom Jobim. Para acompanhá-la, o humorista entoou acordes pelo violão, e juntos, interpretaram a música.

